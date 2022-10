BINTEO: Η στιγμή που ο Κριστιάνο αρνείται να μπει αλλαγή στο 85'

Το θέμα που προέκυψε μεταξύ Κριστιάνο Ρονάλντο και Έρικ Τεν Χαγκ θεωρείται πλέον λήξαν.

Μετά την τιμωρία του Πορτογάλου από τον προπονητή του για την άρνηση να μπει αλλαγή στο τέλος του αγώνα με την Τότεναμ, εκείνος επέστρεψε στις προπονήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ στο «Ολντ Τράφορντ» είναι κάτι που συνεχίζει ν’ απασχολεί τα media.

Σ’ αυτό το πλαίσιο κυκλοφόρησε σχετικό video από τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» τη στιγμή που ο Τεν Χαγκ ζητάει από τον Πορτογάλο να μπει στο ματς.

Δείχνει λοιπόν τον Ρονάλντο να κάνει νεύμα στον Ολλανδό ότι αρνείται και αφού κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει το χέρι στους παίκτες που βγήκαν αλλαγή, φεύγει για τ’ αποδυτήρια στο 87’.

So this is basically how the Ronaldo & Ten Hag situation unfolded then? pic.twitter.com/OKmNw1GrGq