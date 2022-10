Ινιέστα για τη μάχη με την κατάθλιψη: «Δεν νιώθεις τίποτα, αγκάλιαζα τη γυναίκα μου κι ήταν σαν να αγκαλιάζω μαξιλάρι»

Ο Αντρές Ινιέστα, εκ των κορυφαίων μέσων όλων των εποχών, είδωλο της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας, μίλησε στο «The Wild Project» για την στιγμή που αποφάσισε να κλείσει το «μπλαουγκράνα» κεφάλαιο, τις προοπτικές της Μπάρτσα του διόσκουρού του Τσάβι, ενώ αναφέρθηκε και για την ψυχική του υγεία και την κατάθλιψη που βίωσε στο απόγειο της καριέρας του. Πίσω στο 2009, ο πολύπειρος μέσος πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League με τους Καταλανούς, όμως όταν τα φώτα έσβηναν έδινε μια πολύ μοναχική μάχη.

«Ένιωσα ότι ο χρόνος μου στη Μπαρτσελόνα είχε τελειώσει, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήθελα να παίξω εναντίον της Μπάρτσα και αυτό σήμαινε ότι θα βγω εκτός Ευρώπης. Στην Μπαρτσελόνα πρέπει να δώσεις το 200%-300% σου και όταν ένιωσα ότι δεν μπορούσα να το κάνω πια, αποφάσισα να φύγω», λέει ο Αντρεσίτο αναφερόμενος στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο της ζωής του στα γήπεδα, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον καταλανικό σύλλογο ως τεχνικός διευθυντής ή προπονητής στο μέλλον.

Μιλώντας για τις προοπτικές της Μπαρτσελόνα στην τρέχουσα σεζόν και τη δουλειά που κάνει ο πρώην συμπαίκτης του Τσάβι ως προπονητής, ο Ινιέστα είπε: «Αυτό που συνέβη αυτή τη σεζόν είναι σαν θαύμα. Τους βλέπω ως μια μεγάλη ομάδα, ολοκληρωμένη από όλες τις απόψεις, και ο χρόνος του Τσάβι την περασμένη σεζόν θα βοηθήσει επίσης. Η σεζόν είναι ακόμα μεγάλη και έχω μεγάλες ελπίδες».

Ο σούπερ σταρ θυμήθηκε επίσης το διάσημο γκολ του κόντρα στην Τσέλσι στο Champions League, λέγοντας: «Το «Iniestazo» ήταν αξέχαστο. Ήταν μια καθαρή κατάσταση ευφορίας. Ένιωσα σαν να άγγιξα τον ουρανό. Η φανέλα μου βγήκε από μόνη της! !» Ο θρύλος της Μπάρτσα επανέλαβε ότι ο πρώην συμπαίκτης του, Λιονέλ Μέσι, είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει δει ποτέ, όπως είπε: «Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ, δεν έχω ξαναδεί παίκτη σαν αυτόν, όχι μόνο στα ματς αλλά ακόμα και στην προπόνηση κάνει απίστευτα πράγματα. Για μένα είναι το Νο 1 και δεν υπάρχει κανένας άλλος».

Ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα ψυχικής του υγείας και τις δοκιμασίες που πέρασε. «Αποφάσισα να μιλήσω για την ψυχική μου υγεία όταν δυσκολευόμουν. Ξέρω ότι είμαι δημόσια προσωπικότητα, αλλά έπρεπε να πω τα πράγματα όπως ήταν. Ποτέ δεν σκέφτηκα να με αποκαλούν τρελό ή αδύναμο. Όταν πάλευα με την κατάθλιψη, το πιο ευχάριστο κομμάτι της ημέρας μου ήταν όταν έπαιρνα το χάπι μου και πήγα για ύπνο το βράδυ. Χάνεις τη χαρά από τη ζωή, από τα πάντα. Αγκάλιασα τη γυναίκα μου, αλλά ένιωθα σαν να αγκαλιάζω ένα μαξιλάρι. Δεν νιώθεις τίποτα.» Ο 38χρονος παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να πηγαίνει σε θεραπεία, λέγοντας: «Πηγαίνω ακόμα σε θεραπεία, καθώς πρέπει να είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου. Μου αρέσει να ακούω επαγγελματίες να μιλούν για την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη».

