Λατρεία για Μέσι: Τρία παιδιά εισέβαλαν στον γήπεδο για να αγκαλιαστούν και να βγουν σέλφι μαζί του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είδε τρεις μικρούς οπαδούς να μπαίνουν σε διαφορετικές στιγμές στον αγωνιστικό χώρο για να θαυμάσουν το είδωλό τους στο χθεσινό εκτός έδρας αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Αζαξιό για την 12η αγωνιστική της Ligue 1. Ο πρώτος πιτσιρικάς μπήκε τον αγκάλιασε κι έβγαλε και μία αναμνηστική σέλφι μαζί του. Ο δεύτερος του μίλησε και τον πήρε μία γρήγορη αγκαλιά προτού αποχωρήσει. Ο τρίτος του ζήτησε να βγάλουν μία φωτογραφία.

Ο Λιονέλ Μέσι φυσικά δέχθηκε και ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά και στα τρία παιδιά. Άλλωστε ήταν σε μεγάλα... κέφια κι αυτό φάνηκε και από την εμφάνισή του στο παιχνίδι κόντρα στην Αζαξιό, όπου σκόραρε το ένα από τα τρία τέρματα της ομάδας του κι έδωσε τις ασίστ για τα άλλα δύο στον Κιλιάν Εμπαπέ συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επικράτηση της Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0.

3 fans manages to run into the pitch to Messi 😂🐐 pic.twitter.com/A3nEcBj1EA