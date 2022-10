Ο Τεν Χαγκ στον Άγιαξ είχε τιμωρήσει σκληρά τον Γιουνές που έκανε το ίδιο με τον Κριστιάνο!

Ο Αμίν Γιουνές μόλις πριν από μια 4ετία είχε προπονητή τον Έρικ Τεν Χαγκ στον Άγιαξ και υπήρξε παιχνίδι στο οποίο αρνήθηκε να σηκωθεί από τον πάγκο για να μπει με αλλαγή! Ο Ολλανδός κόουτς, βίωσε ξανά το ίδιο φέτος με τον Κριστιάνο, αλλά πίσω στο 2018, είχε εξαντλήσει την αυστηρότητά του…

Ο Ρονάλντο αρνήθηκε να περάσει με αλλαγή στα τελευταία λεπτά του πρόσφατου παιχνιδιού των «κόκκινων διαβόλων» με την Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ», με την ομάδα του να έχει βρεθεί στο 2-0 και να παίρνει εντυπωσιακή νίκη δίχως εκείνον.

Ο Τεν Χαγκ παραδέχθηκε δημόσια το μεσημέρι της Παρασκευής πως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του είπε πως δεν ήθελε να μπει στο ματς όταν του έδωσε εντολή για την αλλαγή. Ο CR7 αποχώρησε για τ’ αποδυτήρια πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης κι έτσι για τρεις μέρες θα προπονείται μόνος του και τέθηκε εκτός πλάνων για το Σαββατιάτικο ντέρμπι με την Τσέλσι.

Το 2018 ο Τεν Χαγκ είχε βιώσει κάτι αντίστοιχο με τον Αμίν Γιουνές τότε. Ο νυν 29χρονος εξτρέμ είχε αρνηθεί να μπει στον αγωνιστικό χώρο για τα τελευταία πέντε λεπτά και στη συνέχεια τιμωρήθηκε βγαίνοντας παντελώς εκτός πλάνων του προπονητή του μέχρι το φινάλε της σεζόν!

Φυσικά τα μεγέθη δεν είναι καθόλου ίδια…

