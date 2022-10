Τσιμίκας: Ο κορυφαίος της Λίβερπουλ σε ασίστ (αναλογικά) την τελευταία 30ετία!

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Mετράει ήδη 12 εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ και έχει πέντε ασίστ σε λίγο περισσότερα από 600 αγωνιστικά λεπτά. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Greek Scouser την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε έξι ασίστ σε 26 συμμετοχές.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ ξεχωρίζει με τις επιθετικές του αρετές και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Opta από το 1992 ο Τσιμίκας είναι ο ποδοσφαιριστής των Reds με την καλύτερη αναλογία ασίστ ανά λεπτά, από τους ποδοσφαιριστές που έχουν δημιουργήσει τουλάχιστον δέκα γκολ.

O 26χρονος αμυντικός έχει μια ασίστ ανά 232 λεπτά και έχει αφήσει πίσω του στη σχετική λίστα τους Ζερμέν Πέναντ και Βλάντιμιρ Σμίσερ, ενώ πιο χαμηλά βρίσκονται οι Τρεντ Αλεξάντερ - Άρνολντ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, Φιλίπε Κοουτίνιο και Άντι Ρόμπερτσον.

Best mins/assist rates in all comps for #LFC in the Premier League era (10+ assists since 92-93):



⭐️232 - K Tsimikas⭐️

286 - J Pennant

323 - V Smicer

329 - T Alexander-Arnold

346 - C Bellamy

346 - P Coutinho

348 - R Firmino

354 - M Salah

364 - S McManaman

367 - A Robertson