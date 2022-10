Στο κόκκινο χαλί... υπό αποδοκιμασίες ο Μπαπέ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κιλιάν Μπαπέ έφτασε τελευταίος στο «Thearte du Chatelet» στο Παρίσι, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας».

Περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον πατέρα του, καθώς ακούγονταν ξεκάθαρα δυνατοί χλευασμοί στα πλάνα που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του βραβείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλοι χρήστες του twitter.

Μετά τις τελευταίες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το συμβόλαιό του και την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Γαλλίας, φαίνεται πως οι οπαδοί της ομάδας δεν χάρηκαν που τον είδαν. Θυμίζουμε ότι σε ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό πως ο Γάλλος σταρ ήθελε να φύγει από το Parc des Princes στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο ίδιος ωστόσο αρνήθηκε κάθε τέτοιο ισχυρισμό περί αποχώρησης από τον σύλλογο. Σύμφωνα με το «goal.com» ο πρωταθλητής κόσμου με τη Γαλλία δήλωσε πως: «Δεν εμπλέκομαι σε αυτές τις πληροφορίες ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Σοκαρίστηκα από αυτά τα νέα όπως όλοι οι άλλοι. Ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι εμπλέκομαι, δεν εμπλέκομαι καθόλου. Μείναμε έκπληκτοι όταν το μάθαμε. Ήθελα απλώς να πω ότι είναι εντελώς ψευδές, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ».

Παρόλα αυτά ο κόσμος δεν έχει πειστεί για τις προθέσεις του Μπαπέ και οι αποδοκιμασίες δείχνουν ότι οι οπαδοί της Παρί έχουν ήδη «καταδικάσει» τον παίκτη.

Kylian Mbappé, last but not least, does arrive for the Ballon D’Or ceremony after all. pic.twitter.com/InP24ByHxW