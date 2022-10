Διαμαρτυρία από οπαδούς της Μπάγερν για τα εισιτήρια: «70 ευρώ, άντε γ@@@ε»

Περίπου 600 οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου ακολούθησαν την ομάδα τους στο εκτός έδρας ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, με τις τιμές των εισιτηρίων να αποτρέπουν πολλούς ακόμα να πάνε στην Τσεχία.

Και όσοι πήγαν πάντως φρόντισαν να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους, με το εξής μήνυμα: «70€, άντε γ@@@ε»!

Bayern fans in Pilsen protesting ticket prices. Only just over 600 away fans in the stadium pic.twitter.com/MKqOCgpmI0