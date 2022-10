Μυθικός Κριστιάνο Ρονάλντο, έφτασε τα 700 γκολ στην καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο

Το φινάλε του πρώτου μέρους στην αναμέτρηση της Έβερτον με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 10η αγωνιστική της Premier League είχε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή και αυτός ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν άρχισε στο ματς (αυτό έχει γίνει φέτος μόνο σε ένα ματς πρωταθλήματος, απέναντι στην Μπρέντφορντ) όμως ο τραυματισμός του Μαρσιάλ τον έφερε στο χορτάρι στο 29' με το σκορ στο 1-1 και δεκαπέντε λεπτά αργότερα, είχε συναπάντημα με την ιστορία.

Ήταν το 44ο λεπτό του ματς, με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Ρεάλ, Καζεμίρο, να βγάζει εξαιρετική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας των ζαχαρωτών και τον CR7 να εκτελεί τον Πίκφορντ με δυνατό σουτ εντός περιοχής, για να κάνει το 2-1 και να πανηγυρίσει το γκολ Νο 700 στην καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο.

Από αυτά τα γκολ, τα 450 τα έχει πετύχει με τη Ρεάλ (πρώτος σκόρερ στην ιστορία των μερένγκες), τα 144 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τα 101 με την Γιουβέντους, ενώ έχει και 5 με τη φανέλα της Σπόρτινγκ στα πρώτα βήματα της καριέρας του.

700 - Cristiano Ronaldo has scored the 700th club goal of his career, 20 years and 2 days after his first goal.



5 - Sporting CP

118 - Man Utd (1st spell)

450 - Real Madrid

101 - Juventus

26 - Man Utd (2nd spell)



