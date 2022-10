Αγοράζει από τώρα τον Γκριεζμάν η Ατλέτικο

Tέλος στο «σίριαλ» της υπόθεσης του Αντουάν Γκριεζμάν. Η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Γάλλου διεθνούς, στην τιμή των 20 εκατομμυρίων ευρώ συν ακόμα 4 εκατομμύρια σε μπόνους.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν αγωνίζεται ούτως ή άλλως με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος», ωστόσο ως δανεικός. Στη διετή συμφωνία δανεισμού του υπήρχε υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 40 εκατομμυρίων, η οποία θα ενεργοποιούταν με βάση το χρόνο συμμετοχής του. Αυτό υποχρέωσε τον Ντιέγκο Σιμεόνε να μην τον χρησιμοποιεί για περισσότερη από μισή ώρα στα παιχνίδια, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ενεργοποίηση της οψιόν.

Τελικά, όμως, οι δύο ομάδες τα βρήκαν κάπου…στα μισά, και έτσι ο Γκριεζμάν θα αποτελέσει οριστικά «περιουσιακό στοιχείο» των Μαδριλένων, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα.

