Ανακοινώνει Σαμπάολι η Σεβίλλη

Οριστικά παρελθόν αποτελεί από τη Σεβίλλη ο Ζουλέν Λοπετέγι, καθώς οι Ανδαλουσιανοί ανακοίνωσαν τη λύση του συμβολαίου του Ισπανού προπονητή αμέσως μετά την ήττα από την Ντόρτμουντ, σε μια απόλυτα αναμενόμενη εξέλιξη.

Ωστόσο, οι Σεβιγιάνοι κάθε άλλο παρά θα αργήσουν να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα, επιστρέφοντας μάλιστα στο… παρελθόν, αφού η επιλογή τους για τη διάδοχη κατάσταση είναι ο Χόρχε Σαμπάολι.

Οι δύο πλευρές είχαν συνεργαστεί για μία σεζόν (2016/17), με τον Αργεντινό να αποχωρεί τότε προκειμένου να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Η είδηση είχε προκύψει τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο την επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με σημερινή του ανάρτηση στο Twitter.

Sevilla are set to appoint Jorge Sampaoli as new head coach to replace Julen Lopetegui. Final details being discussed then time for official statement. 🚨⚪️🔴 #Sevilla



Contacts started days ago as Lopetegui was already on the verge of being fired before the UCL game. pic.twitter.com/CDFsXZn66e