Γκρίλις: «Ο κίπερ της Κοπεγχάγης μού είπε ότι ο Χάλαντ δεν είναι άνθρωπος»

Ο Έρλινγκ Χάλαντ έφτασε τα 19 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις (14 στην Premier League, 5 στο Champions League) με τα δύο που σημείωσε απέναντι στην Κοπεγχάγη το βράδυ της Τετάρτης (05/10) να κάνουν τους αντιπάλους του να παραμιλούν.

Όπως για παράδειγμα ο γκολκίπερ των Δανών, με τον Τζακ Γκρίλις να αποκαλύπτει τι ήταν αυτό που του είπε μετά από ένα εκ των δύο γκολ του Χάλαντ και να βγάζει και εκείνος το καπέλο του προς τον συμπαίκτη του.

«Είναι απίστευτο, δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου κάποιον σαν τον Έρλινγκ Χάλαντ. Στο πρώτο ή στο δεύτερο γκολ που έβαλε θυμάμαι ότι γελούσα γιατί δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς είναι πάντα εκεί και τελειώνει τις φάσεις. Είναι απόλαυση να παίζεις δίπλα του.

Όταν γύριζα προς την περιοχή μου μετά από κάποιο γκολ μας στο πρώτο μέρος άκουσα τον τερματοφύλακα της Κοπεγχάγης να μου λέει για τον Χάλαντ πως δεν είναι άνθρωπος. Είναι απίστευτος και χαίρομαι που παίζω μαζί του», τόνισε ο Άγγλος διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι.

Jack Grealish: "The [Copenhagen] keeper said to me, 'He's not human'... I've never witnessed anything like @ErlingHaaland in my life." [via @btsportfootball]pic.twitter.com/XPOsSU68J7