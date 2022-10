UEFA: Ανακοίνωσε ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στην Ινδονησία

Στην απόφαση να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη όλων των αγώνων που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα σε Champions League, Europa League και Conference, προχώρησε η UEFA, για την τραγωδία στο «Kanjuruhan Stadium» της Ινδονησίας.

Όπως ανακοινώθηκε από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η συγκεκριμένη κίνηση θα γίνει στην μνήμη των περισσότερων από 130 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα στην πόλη Μαλάνγκ.

A moment of silence will be held prior to kick-off at all UEFA matches this week, in memory of the victims of the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia.