Χάνει σίγουρα Σίτι ο Μαγκουάιρ - «Τρέχει» για Ομόνοια

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται στο Έτιχαντ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι της Κυριακής (2/10, 16:00) στην Premier League, με τον Έρικ τεν Χαγκ να μην υπολογίζει στον Χάρι Μαγκουάιρ.

Όπως επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των κόκκινων διαβόλων ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, καθώς είναι τραυματίας.

Ο Μαγκουάιρ έπαιξε κανονικά στα παιχνίδια της εθνικής Αγγλίας κόντρα σε Ιταλία και Γερμανία στο πλαίσιο του Nations League.

