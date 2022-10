Ντέρμπι Μπάγερν-Λεβερκούζεν και δυνατές κόντρες στην Β' Κατηγορία, πόνταρε τώρα με κορυφαίες αποδόσεις στην Megabet Plus

Ενδιαφέρον αναμετρήσεις στο πρόγραμμα της Παρασκευής με σούπερ αποδόσεις στην Megabet Plus. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας. Η Ομόνοια 29Μ θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου στις 19:00, ενώ την ίδια ώρα στο Δασάκι ο Εθνικός Άχνας θα αντιμετωπίσει τον Οθέλλο Αθηαίνου. Δυνατή κόντρα στην Bundesliga ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Λεβερκούζεν στις 21:30, ενώ στις 22:00 η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει την Αλμερία για το ισπανικό πρωτάθλημα. H Megabet Plus προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις στην ιστοσελίδα της, για μια ολοκληρωμένη στοιχηματική εμπειρία με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, και φυσικά με επιλογή Cash Out.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Εθνικός - Οθέλλος , η επιλογή για νίκη του Εθνικού δίνει 1.40, ενώ για νίκη του Οθέλλου δίνει 5.54. Η απόδοση για την ισοπαλία προσφέρει 3.79. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.81, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.79. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 2.03.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αραδίππου , η επιλογή για νίκη της Ομόνοιας 29Μ δίνει 1.77, ενώ για νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου δίνει 3.76. Η απόδοση για την ισοπαλία προσφέρει 3.04. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 2.09, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.58. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.97.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Μπάγερν Μονάχου - Λεβερκούζεν , η επιλογή για νίκη της Μπάγερν δίνει 1.35, ενώ για νίκη της Λεβερκούζεν δίνει 6.80. Η απόδοση για την ισοπαλία προσφέρει 5.80. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.28, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 3.63. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.47.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Αθλέτικ Μπιλμπάο - Αλμερία , η επιλογή για νίκη της Μπιλμπάο δίνει 1.37, ενώ για νίκη της Αλμερία δίνει 7.99. Η απόδοση για την ισοπαλία προσφέρει 4.89. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.74, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.08. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 2.09.

