Αυτό είναι το συμβόλαιο του Κβιλιτάια με τον Άρη

Όπως είχε προαναγγείλει – αινιγματικά – ο Άρης ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Γκιόργκι Κβιλιτάια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συμβόλαιο προνοεί συνεργασία για τρία χρόνια. Για τον Γεωργιανό είναι η τρίτη ομάδα στην Κύπρο, καθώς προηγουμένως είχε παίξει σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον Γκιόργκι Κβιλιτάϊα!

Ο διεθνής Γεωργιανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων και θα παραμείνει κάτοικος Λεμεσού μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Ο 30χρονος (01/10/1993) επιθετικός, ξεκίνησε την καριέρα του από την πατρίδα του και αγωνίστηκε στις Σάσκο Τιφλίδας, Γκιόρ, Ντίλα Γκόρι και Δυναμό Τιφλίδας. Ακολούθως, αγωνίστηκε για δύο χρόνια στη Ραπίντ Βιέννης και τρία στη Βελγική Γκεντ. Στην Κύπρο ήρθε τη σεζόν 2020-21 για λογαριασμό της Ανόρθωσης, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια αγωνιζόταν στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Κβιλιτάϊα που έχει ύψος 1.91εκ. είναι διεθνής με τη Γεωργία από το 2016. Είναι μέλος της ομάδας που οδήγησε τη χώρα στα τελικά του Γιούρο 2024 για πρώτη φορά στην ιστορία της, φτάνοντας μέχρι τους 16 του θεσμού.

Καλωσορίζουμε τον Γκιόργκι Κβιλιτάϊα στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την πράσινη φανέλα! ».

Kvilitaia is “green” 🟢

The Georgian striker has signed a three-year contract that will keep him to Limassol until the summer of 2027!

We’d like to welcome Giorgi Kvilitaia in Aris family and wish him every success with the green jersey 💚

