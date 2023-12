Κορυφαίος Λευκορώσος προπονητής της χρονιάς ο Σπιλέφσκι!

Τεράστια διάκριση για τον Αλεξέι Σπιλέφσκι!

Ο μόλις 35χρονος κόουτς του Άρη αναδείχθηκε ο κορυφαίος Λευκορώσος προπονητής του 2023.

Διάκριση την οποία έφεραν βεβαίως τα σπουδαία κατορθώματά του με την ομάδα της Λεμεσού, την οποία οδήγησε τη σεζόν 2022/23 στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην ιστορία της ενώ ακολούθως έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με την πρώτη συμμετοχή του Άρη σε ευρωπαϊκό όμιλο, παίζοντας στο Europa League κι έχοντας παράσημο τη νίκη επί της Ρέιντζερς.

Aliaksei Shpileuski was named Best Coach Award 2023 in Belarus!



Big congratulations to our Head Coach! Very-well deserved! pic.twitter.com/sYOgo6Cx8l