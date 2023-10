Το φοβερό βίντεο του Άρη ο οποίος... χορεύει με Νιούκασλ και Λανς

Τρομερό βίντεο δημοσίευσε ο Άρης με αφορμή τη μεγάλη νίκη του επί της Ρέιντζερς.

Η ομάδα της Λεμεσού μπήκε στη λίστα με αυτές που έκαναν... θόρυβο, όπως η Νιούκασλ με το 4-1 επί της Παρί και η Λανς με τη νίκη της (2-1) επί της Άρσεναλ.

Και στο βίντεο που δημοσίευσε ο Άρης μάς δείχνει τι γίνεται «όταν κανείς δεν πιστεύει σε εσένα» αλλά εσύ πετυχαίνεις το απροσδόκητο.

when no one believed in you 🤫 pic.twitter.com/NZOr73qbVs