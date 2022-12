ΑΠΟΕΛ, εννέα μήνες... και ΠΑΟΚ, νέα επιλογή για Σπιλέφσκι

Χαρμόσυνα νέα προέκυψαν για τον Άρη στη φιλική ήττα (4-1) που δέχθηκε από τον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Δευτέρας (5/12).

Αναφερόμαστε στην επιστροφή του Κέβιν Μονέ-Πακέ στη δράση, μετά από εννέα μήνες αποχής (μπήκε αλλαγή στο 80').

Ο 34χρονος εξτρέμ της ομάδας της Λεμεσού είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ στις 5 Μαρτίου χάνοντας τόσο το υπόλοιπο της περσινής σεζόν, όσο και το ξεκίνημα της φετινής, καθώς υπέστη ρήξη χιαστών.

Πέρσι, ο Μονέ-Πακέ πρόλαβε να καταγράψει 16 συμμετοχές (12 ως βασικός), τρία γκολ και μία ασίστ, όντας μια αξιόπιστη λύση, αρχικά για τον Λιάσο Λούκα κι ακολούθως για τον Αλεξέι Σπιλέφσκι.

Πλέον ο Γάλλος ανεβάζει ρυθμούς και μετά το ανεπίσημο ντεμπούτο του στη σεζόν ετοιμάζεται να αποτελέσει άλλη μια επιλογή για τον Λευκορώσο προπονητή του στη δύσκολη συνέχεια στο πρωτάθλημα.

«Πολύ χαρούμενοι για την επανεμφάνιση του Κέβιν Μονέ-Πακέ. Πίσω στη δράση μετά από εννέα μήνες 🙏» γράφει ο Άρης σε ανάρτησή του για τον έμπειρο ποδοσφαιριστή.

