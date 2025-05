Κονναφής: «Δυο-τρία πραγματάκια για να μπουν στη θέση τους...»

Με ανάρτησή του στα ΜΔΚ ο Πέτρος Κονναφής «βάζει τα πράγματα στη θέση τους» τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι όσοι τον βάζουν στον στόμα τους το κάνουν μόνο στις «στραβές» του Απόλλωνα, καθώς οι κατακτήσεις τίτλων, η παρουσία σε ευρωπαϊκούς όμιλους και οι παίχτες που είτε πωλήθηκαν είτε έγιναν σημαίες στην ομάδα, «έγιναν κάπως μαγικά» χωρίς τη συνεισφορά του ιδίου.

Περαιτέρω ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει μιλήσει με τον Σωφρόνη Αυγουστή από το 2023 και με τον Νίκο Κίρζη (για θέματα της ομάδας) για 7-8 μήνες, ενώ τονίζει ότι με τον πρόεδρο των κυανολεύκων τον συνδέει στενή φιλία από πριν τον Απόλλωνα.

Η ανάρτηση του Κονναφή:

Ήρθε η ώρα να τοποθετηθώ και εγώ με την σειρά μου δημόσια πράγμα που δεν κάνω και δεν το συνηθίζω σχεδόν ποτέ αλλά τώρα κρίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και ώρα χωρίς να βλάψω ή να προκαλέσω κάποια ζημιά σε κανέναν πόσο μάλλον στην ομάδα κάτι που δεν θα το ήθελα καθόλου 2-3 πραγματάκια, απλά πραγματάκια για να μπουν στην θέση τους και να κλείσει Οριστικά και αμετάκλητα το θέμα αυτό, το θέμα.

ΠΚ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

να ξεκολλήσει και ο καθένας (αθκιασερος) που συνεχίζει να με βάζει ακόμη στο στόμα του πάντα με την πρώτη στραβή…. Και μόνο στην στραβή …. Όπως πάντα φυσικά. Γιατί στις επιτυχίες με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος – Κυπέλλων – Σούπερ καπ – ομίλους ευρωπαϊκών – σερί ευρωπαϊκών εισιτηρίων – πωλήσεις παιχτών προσθήκες παιχτών που έγιναν σημαίες στην ομάδα ….. όλα αυτά έγιναν κάπως μαγικά και από μόνα τους στον αυτόματο χωρίς να έχει καθόλου χέρι και συνεισφορά ο υποφαινόμενος αλλά ούτε και πρόεδρος μην αναφερθώ και στα 2-3 κλεμμένα πρωταθλήματα τελευταίας 10ετιας μην καταντήσω γραφικός και κυνικός … πράγματα που θα άλλαζαν αρδην την ιστορία φυσικά αλλά έστω και έτσι …

Πάμε λοιπόν – Έχουμε και λέμε

1. Έχω να μιλήσω ή να ανταλλάξω μηνύματα … ότι είδος μηνύματος με τον προπονητή από το 2023 όταν ήταν ακόμη προπονητής στην Ομόνοια! Καμία επαφή μεταξύ μας (εύκολο να το εξακριβώσει και να το διασταυρώσει όποιος θέλει όποτε το θέλει)

2. Έχω να δω ή να μιλήσω με τον εκπρόσωπο τύπου πάνω απο 2 χρόνια

3. Με τον πρόεδρο ναι μας συνδέει μια φιλία – πραγματική φιλία εκτός ποδοσφαίρου που υπήρχε προ Απόλλωνα κατά τη διάρκεια και θα παραμείνει για πάντα όσο και αν κάποιοι επιθυμούν σφόδρα και προσπάθησαν όσο μπορούσαν για να αλλάξει αυτό. Εχω να μιλήσω μαζί του για ποδοσφαιρικά θέματα που αφορούν τα της ομάδας πάνω 7-8 μήνες έστω και για χάρη συζητήσεις

Άρα με αυτά και με αυτά όπως λέει και κάποιος «άλλος» στην Νήσο Κύπρο απλά σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία να μπει η ομάδα στον σωστό δρόμο και να γίνει «επιτελους» σωστή δουλειά ξανά και να πρωταγωνιστεί όπως πρέπει και της αρμόζει

Εγώ από την δικιά μου πλευρά με τα καλά μου και τα πολλά κακά μου έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και σίγουρα τα πρόσωπα και οι φάτσες ενθουσιασμού και ο τρόπος που πανηγύρισαν την κατάκτηση των τροπαίων και τα ευρωπαϊκά ταξίδια θα μείνουν πάντα βαθιά χαραγμένα στην μνήμη μου είτε αρέσει αυτό σε κάποιους είτε ΟΧΙ!

Good luck and all the best guys wishing you the best