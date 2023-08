Έδωσε το σύνθημα! 

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Απόλλωνα με την Νέα Σαλαμίνα.

Ο Γάλλος επιθετικός που μπορεί να γίνει κομβικός σ΄ένα ματς με την ποιότητα του, αισθάνεται έτοιμος για την δύσκολη έξοδο των γαλάζιων.

Με ανάρτηση του στα ΜΚΔ δίνει το σύνθημα νίκης: «Πάμε παιδιά! Δεύτερο παιχνίδι της σεζόν», γράφει χαρακτηριστικά.

Second game of championship tonight 🔵⚪️ Let’s go lads 💪 pic.twitter.com/RNTNtz9rDv