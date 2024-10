Μιλάτε μου για winger

Η θέση που δίνει το μεγαλύτερο βάρος στο παιχνίδι του ο Μανόλο Χιμένεθ είναι αυτή των winger. Και ο ΑΠΟΕΛ διαθέτει δύο (+) εξαιρετικούς ακραίους επιθετικούς στο ρόστερ του...

Ο Μανόλο Χιμένεθ έρχεται για να πιάσει δουλειά στον Αρχάγγελο και μπροστά του έχει ένα πρόγραμμα.. βουνό. Παιχνίδια πολύ απαιτητικά σε Κύπρο και Ευρώπη, ικανά αν τα εκμεταλλευτεί ο ΑΠΟΕΛ, να τον απογειώσουν.

Ο Ισπανός προπονητής θα γνωρίσει τους νέους του παίκτες όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα στο στιλ του ποδοσφαίρου που θέλει η ομάδα του να παίζει. Δεδομένα που για τον ίδιο είναι αδιαπραγμάτευτα. Όσον αφορά την επιθετική λειτουργία, ο Χιμένεθ βασίζεται πολύ στα άκρα της επίθεσης, στους winger του. Και ο ΑΠΟΕΛ του δίνει την ευκαιρία να δώσει εξ αρχής βάση σ΄αυτούς. Γιατί; Διότι έχει στο ρόστερ του πολύ ικανούς ποδοσφαιριστές στα άκρα της επίθεσης.

Ο Μαρκίνιος, o Εντογκαλά και ο Δώνης είναι οι παίκτες που αποτελούν τους τρεις βασικούς ακραίους επιθετικούς του ΑΠΟΕΛ. Γνωρίζοντας τους και γνωρίζοντας τον Μανόλο Χιμένεθ, μπορούμε να πούμε ότι μία από τις πρώτες του... δουλειές θα είναι να καταφέρει αν στηρίξει το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ σ΄αυτούς.

Και οι τρεις αυτοί παίκτες, πέραν από κάποιες σποραδικές καλές εμφανίσεις δεν κατάφεραν ακόμα να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους. Ειδικά οι δύο πρώτοι, δεν θυμίζουν ακόμα τους περσινούς τους εαυτούς.

Ο Χιμένεθ θέλει η μπάλα να πηγαίνει τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θέλει οι παίκτες του εκεί να είναι γρήγοροι, ικανοί στο one on one και απειλητικοί στην τελική τους προσπάθεια.

Η παρουσία του στην ΑΕΚ Αθηνών τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως χωρίς winger... δεν ζει. Ο Χριστοδουλόπουλος για παράδειγμα στην πρωταθληματική σεζόν της ΑΕΚ το 2018, ήταν ενδεχομένως ο MVP. Ο Ροντρίγκο Γκάλο, έγινε δεξί winger για χάρη του Χιμένεθ και τα πήγε πολύ καλά.

Στον ΑΠΟΕΛ θα συναντήσει τρία πολύ καλά winger. Παίκτες που χρειάζονται έμπνευση για να βγάλουν στο γήπεδο την αξία τους. Και η αλήθεια ο Χιμένεθ είναι προπονητής που μπορεί να εμπνεύσει, ή αν θέλετε να ντομπάρει.

Ίδωμεν...