Δημοσίευμα: «Ο António Oliveira εξετάζει την πρόταση του ΑΠΟΕΛ»

Πρόκειται για 41χρονο Πορτογάλο προπονητή ο οποίος είναι χωρίς ομάδα. Την περσινή σεζόν εργάστηκε στην Κορίνθιανς την οποία κοούτσαρε σε 28 παιχνίδια.

Το 2022-2023, ήταν στην Βραζιλιάνικη Cuiabá Esporte Clube (36 ματς). Πέρασε επίσης από τις Coritiba FC, Benfica B και Athletico-PR.

Πέρυσι πανηγύρισε 14 νίκες, 11 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα και έχασε 8. Πρόπερσι πανηγύρισε 20 νίκες, 14 ματς ολοκληρώθηκαν ισόπαλα και έχασε 14.

🚨❌ #ApoelFC are set to sack José #Dominguez .

🎯 The 🇨🇾 club considers Antonio #Oliveira the main target as a new manager and sent him a proposal.

📌 Oliveira has also been approached by Anderlecht and, weeks ago, was [together with Bjelica] on the Dinamo Zagreb's shortlist. pic.twitter.com/ocgaWZ1vGz

