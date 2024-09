Xείμαρρος ο Σα Πίντο μιλάει για την κατάσταση με τον ΑΠΟΕΛ

Μέσω του Gazzetta Cyprus, ο Ρικάρντο Σα Πίντο, λύνει τη σιωπή του μετά την απομάκρυνσή του από τον τον ΑΠΟΕΛ. Γιατί δεν πήγε στη φιέστα για τον τίτλο; Πότε έμαθε για την πρόσληψη του Γκαγιέγο; Πώς νιώθει για την παρουσία του Ντομίνγκεζ στον πάγκο της ομάδας και πώς κατάφερε να οδηγήσει τον Θρύλο στην κορυφή. Η αλήθεια του 51χρονου σ' ένα πρωτοφανές ξέσπασμα.

Όντας στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2023-2024, στέφθηκε πρωταθλητής Κύπρου. Με τον Ρικάρντο Σα Πίντο στο τιμόνι του ο σύλλογος της Λευκωσίας κατέκτησε τον 29ο τίτλο στην ιστορία του, με τον τελευταίο πριν απ' αυτόν να είναι τη σεζόν 2018-19.

Η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έγραψε και τον επίλογο στο επιτυχημένο πέρασμά του από την Κύπρο. Τα σύννεφα, μεταξύ της διοίκησης και του 51χρονου κόουτς πάντα είχαν αρχίσει αν διαφαίνονται στις 7/4.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Σα Πίντο έπειτα από την εντός έδρας ήττα από την Ανόρθωση στο ΓΣΠ με σκορ 0-2, εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του για το συμβόλαιο του και τις συνθήκες ανανέωσής του.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του νίκησε 2-0 την ΠΑΦΟ εκτός, 2-0 τον Αρη Λεμεσού εντός, ηττήθηκε 1-0 από την Ομόνοια εκτός και στο φινάλε πήρε ισοπαλία (1-1) με την ΑΕΚ Λάρνακας στο ντέρμπι τίτλου.

Στη συνέχεια, οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίστηκαν με τον ΑΠΟΕΛ να αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του στις 13/5:

«Η συνεργασίας μας ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα, όμως το όνομα του θα παραμείνει υπογραμμισμένο ως ο προπονητής που κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στα μετάλλια του πρωταθλητή».

Οι διοικούντες το σύλλογο αποφάσισαν να τον αντικαταστήσουν με τον Νταβίδ Γκαγιέγο. Μια συνεργασία που όμως κράτησε ελάχιστα και εν τέλει στο τιμόνι της ομάδας κάθεται πλέον ο άλλοτε άμεσος βοηθός του Ρικάρντο Σα Πίντο, Ζοζέ Ντομίνγκεζ.

Σήμερα, ο Ρικάρντο Σα Πίντο, λύνει τη σιωπή του μέσα του Gazzetta Cyprus και εξηγεί το τι συνέβη και εν τέλει δεν συνεχίστηκε η συνεργασία του με τον ΑΠΟΕΛ. Γιατί δεν πήγε στη φιέστα για το πρωτάθλημα; Πώς νιώθει για την πρόσληψη του Γκαγιέγο και μετά του άλλοτε βοηθού του Ζοζέ Ντομίνγκεζ;

Σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα, ο Σα Πίντο ανοίγει την καρδιά του και καταγράφει τη δική του αλήθεια για τα όσα βίωσε ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ατακτώντας τον «πιο στενάχωρο τίτλο του», όπως μας είπε.

Πώς είστε κόουτς; Ύστερα από μια επιτυχημένη χρονιά με τον ΑΠΟΕΛ, γιατί δεν σας βλέπουμε σε κάποιον πάγκο;

«Είχα κάποιες προσκλήσεις και συναντήσεις. Ωστόσο, αναζητώ projects που θα μου δώσουν τη δυνατότητα να κατακτήσω τίτλους. Στη μία περίπτωση μ' έναν σύλλογο που ήταν να συνεργαστώ, ο πρόεδρος συνελήφθη για μια υπόθεση άσχετη με το ποδόσφαιρο και η συμφωνία χάλασε. Μ' έναν άλλον μεγάλο σύλλογο τελικά δεν προχώρησε η συμφωνία μας για άλλους λόγους. Σίγουρα, όμως, θα υπάρξουν ευκαιρίες στην αγορά στα μέσα Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου».

Δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω για το «μυστικό» που είχατε ώστε να οδηγήσετε τον ΑΠΟΕΛ πέρυσι στην κορυφή;

«Τα στοιχεία της επιτυχίας ήταν: Θυσία, ενότητα, ανθεκτικότητα και ότι δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε. Ο τρόπος που με εμπιστεύτηκαν οι παίκτες, η καθοδήγησή μου κι οι ιδέες μου, καθώς κι η ψυχική κι η σωματική τους δύναμη, η εστίαση και η θυσία τους, ήταν θεμελιώδεις στο να φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου. Αυτοί ήταν οι πραγματικοί αρχιτέκτονες αυτής της νίκης».

Πώς καταφέρατε να διατηρήσετε την ομάδα συγκεντρωμένη μέχρι το τέλος, σε μια χρονιά όπου υπήρξαν διάφορα προβλήματα.

«Χωρίς αμφιβολία, ήταν η πιο δύσκολη σεζόν και τίτλος στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Όταν έχεις μια διοίκηση που δίνει υποσχέσεις τις οποίες δεν εκπληρώνει, δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια ομάδα και τα αποδυτήρια όπου όλοι έχουν υποχρεώσεις τόσο οικονομικές όσο και οικογενειακές.

Υπήρχε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ εμένα και της ομάδας, έχοντας εστιάσει στο στόχο μας. Συχνά έλεγα ότι αν υπήρχαν προσωπικά ζητήματα προς επίλυση, θα ήμουν διαθέσιμος να βοηθήσω, αλλά ευτυχώς, ποτέ δεν φτάσαμε σ' αυτό το σημείο.

Υπήρχαν πολλές στιγμές που οι παίκτες είχαν κουραστεί από τις υποσχέσεις της διοίκησης, αλλά πάντα τους έβαζα να δουν ότι αν δεν συνεχίζαμε, δεν θα κερδίζαμε τον τίτλο. Υπήρχαν, επίσης, αρκετές φορές που σκέφτηκαν να κάνουν απεργία, αλλά πάντα προσπαθούσα να τους αποτρέψω και ακόμα και σ' αυτό, ήταν φανταστικοί».

«Έδωσα τη ζωή μου και δούλεψα ακούραστα, φέρνοντας πίσω ό,τι δεν είχαν καταφέρει εδώ και πέντε χρόνια»

Πώς νιώθετε σήμερα με το πρωτάθλημα που κατακτήσατε;

«Οφείλω να ομολογήσω, πως ήμουν πολύ χαρούμενος που έφερα πίσω το πρωτάθλημα στον σύλλογο, στους φιλάθλους και στους παίκτες μου μετά από πέντε χρόνια αποτυχίας, έχοντας την καλύτερη άμυνα και επίθεση. Ωστόσο, ήταν ο πιο στενάχωρος τίτλος για μένα προσωπικά. Εβδομάδες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, όταν είχαμε ακόμα κρίσιμους αγώνες, έμαθα ότι η διοίκηση που είχε υποσχεθεί να ανανεώσει το συμβόλαιό μου για δύο επιπλέον χρόνια, δεν έκανε ποτέ πρόταση σ' εμένα ή στον ατζέντη μου.

Επιπλέον, μερικές εβδομάδες πριν το τέλος του πρωταθλήματος, έμαθα ότι είχαν ήδη συμφωνήσει για τη φετινή σεζόν με τον προπονητή που με προκάλεσε και με οδήγησε με τετράμηνη αναστολή (σ.σ. λόγω τιμωρίας). Κάποιος του οποίου το βιογραφικό δεν συγκρίνεται καν με το δικό μου. Πώς είναι δυνατόν; Ήμουν πάντα πιστός στην ομάδα μου, τον πρόεδρο και τη διοίκηση. Πάλευα καθημερινά για να κερδίζω, δεν έχασα ποτέ τίποτα, παρακολουθούσα κάθε προπόνηση με τον ίδιο ενθουσιασμό και ποτέ δεν άφησα κανέναν να μιλήσει άσχημα για τον πρόεδρο, ακόμα και μέσα στην ομάδα, προστατεύοντάς τον παρά τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Έδωσα τη ζωή μου και δούλεψα ακούραστα, φέρνοντας πίσω ό,τι δεν είχαν καταφέρει εδώ και πέντε χρόνια, κι η ανταμοιβή μου ήταν η μη ανανέωση του συμβολαίου και η πρόσληψη κάποιου που με οδήγησε προσωρινά εκτός πάγκων και τελικά έμεινε στην ομάδα για μόλις πέντε παιχνίδια.

Διάβασα τις δηλώσεις του προέδρου όπου είπε ότι έκανα πολλά λάθη. Δεν καταλαβαίνω τι θα μπορούσε να είναι τόσο ή πιο σημαντικό από αυτό που έδωσα στον σύλλογο, αλλά φυσικά κανείς δεν είναι τέλειος. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα λόγια, με κάνουν μόνο να γελάω…

Αλλαζαν προπονητές τόσο συχνά χωρίς να κερδίσουν τίτλους, οδηγώντας τον σύλλογο σε μια καταστροφική οικονομικά κατάσταση. Ο ένοχος δεν είναι ποτέ αυτός (σ.σ. εννοεί τη διοίκηση). Δεν καταλαβαίνω πώς οι οπαδοί άφησαν αυτήν την κατάσταση να περάσει, και εγώ έφερα τον τίτλο σ' ένα χρόνο και γι' αυτό με ευχαριστούν. Θα έπρεπε να ήταν ο τελευταίος που θα σήκωνε το τρόπαιο τη νύχτα που γίναμε πρωταθλητές. Εγώ και το τεχνικό μου τιμ και οι παίκτες έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι. Δεν έκανε το κομμάτι του. Ήταν ο πιο στενάχωρος τίτλος γιατί, όταν ήρθε η ώρα να σηκώσει το τρόπαιο, ξέχασε επίτηδες τον προπονητή για να μην σηκώσω το τρόπαιο.

Την επόμενη μέρα, ήθελε να πάω σ' ένα πάρτι μαζί του για να γιορτάσουμε έναν τίτλο μετά από αυτό που μου έκανε. Μέχρι σήμερα που δίνω αυτήν τη συνέντευξη, δεν το είπα ποτέ στον Τύπο, στους παίκτες μου ή σε κάποιον άλλον εκτός από το προπονητικό μου επιτελείο. Δεν ήθελα να επηρεάσω την απόδοση της ομάδας γιατί θα μπορούσαν να είχαν προκριθεί στο Champions ή στο Europa League. Δεν μίλησα πριν γιατί δεν ήθελα να επηρεάσω την ομάδα αγωνιστικά. Είμαι σίγουρος ότι μαζί μου θα πήγαιναν στο Champions League».

«Αφησαν τα ΜΜΕ να με σταυρώσουν. Ετσι υπερασπίζεσαι τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ;»

Πώς καταφέρατε να κρατήσετε την ομάδα στην πρώτη θέση, παρόλο που δεν ήσασταν στον πάγκο για τόσο καιρό;

«Όταν έγινε αυτή η μεγάλη αδικία, προκλήθηκα, και απάντησα σπρώχνοντας τον προπονητή που με έσπρωξε. Ήμουν ο μόνος που δέχτηκε κυρώσεις. Κανένας άλλος δεν τιμωρήθηκε. Με προκάλεσε ο αντίπαλος προπονητής, μου επιτέθηκε ο βοηθός προπονητή της Ανόρθωσης και το μόνο που έκανε ήταν να αντιδράσω, παίρνοντας εν τέλει τετράμηνη τιμωρία. Γιατί; Σκότωσα κάποιον; Επιτέθηκα σε κάποιον; Απίστευτο!

Γνωρίζετε ποια ήταν η πρώτη αντίδραση από τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή; Την επόμενη μέρα, αντί να με στηρίξουν, ξεκίνησαν πειθαρχικές διαδικασίες και έμεινα άφωνος. Κανείς δεν μου μίλησε εκείνη την εβδομάδα, έλαβα μόνο ένα email από τον γενικό διευθυντή του ΑΠΟΕΛ που μου ζητούσε να κάνω μια συνέντευξη και να εξηγήσω τι συνέβη. Έτσι υπερασπίζεσαι τον δικό σου προπονητή; Δεν έλαβα καμία αλληλεγγύη ή υποστήριξη από κανέναν. Αφησαν τα ΜΜΕ να με σταυρώσουν δημόσια. Έτσι υπερασπίζεσαι τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ;

Την ίδια εβδομάδα, στο παιχνίδι με την Πάφο, δεν μου μίλησε κανείς. Υποτίθεται ότι απολύθηκα πριν το παιχνίδι με την Πάφο, όλοι έλεγαν ότι θα ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι αν δεν κέρδιζα. Κερδίσαμε και νόμιζαν ότι δεν μπορούσαν να με διώξουν. Κερδίσαμε και το επόμενο παιχνίδι, και μετά η διοίκηση με κάλεσε να συζητήσουμε, χωρίς να γνωρίζουμε πόσους μήνες θα με τιμωρούσαν. Ρώτησα ποιο ήταν το πρόβλημα. θα έπρεπε να με υπερασπιστούν και αφού κερδίσαμε, δεν ήξεραν τι να κάνουν.

«Είτε με τον Ντομίνγκεζ είτε με οποιοδήποτε άλλον το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο»

Έβαλα τον βοηθό μου στον πάγκο, τους διαβεβαίωσα ότι δεν θα υπήρχαν προβλήματα γιατί θα έκανα εγώ τις προπονήσεις, τη στρατηγική, τις συζητήσεις στο ημίχρονο και θα είμαι πάντα σε συνεχή επικοινωνία με το προπονητικό τιμ, οπότε δεν θα έπρεπε να ανησυχούν γιατί εμείς θα κερδίζαμε. Αν μετά απ' αυτό δεν κερδίσουμε, δεν χρειάζεται να με πληρώσουν τίποτα, το είπα αυτό γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρναμε και έτσι συνεχίσαμε και κερδίζουμε.

Είπα στον Ντομίνγκεζ να είναι ήρεμος, να μην κάνει χειρονομίες ή κάτι άλλο, επειδή είναι βοηθός προπονητή. Ήμουν σε επαφή με τον Νούνο, ο οποίος μετέφερε στον Ντομίνγκεζ ό,τι έλεγα και έτσι καθοδηγήσαμε την ομάδα και κερδίζαμε. Ο Ντομίνγκεζ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει οποιοσδήποτε βοηθός. Είτε ήταν αυτός είτε κάποιος άλλος, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Εκανε αυτό που του ζήτησα. Μ' αυτόν ή με κάποιον άλλον, τα αποτελέσματα θα ήταν τα ίδια.

Μέσα σ' όλα αυτά, κατάφεραν να μας αφαιρέσουν το Κύπελλο, με τους αντιπάλους να εκμεταλλεύονται την κατάσταση με πυροτεχνήματα για να μας αποτρέψουν από το να διεκδικήσουμε έναν ακόμα τίτλο. Για άλλη μια φορά αδικηθήκαμε και κανείς δεν υπερασπίστηκε τον σύλλογο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κατά καιρούς, φαινόταν ότι ήμουν ο μόνος που ήθελε να κερδίζει.

Όταν με έβαλαν σε αναστολή, μου έφεραν έναν δικηγόρο και είπαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα και για μια φορά βοήθησαν. Ο δικηγόρος ήθελε να ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση από τη δική μου, τον εμπιστευτήκαμε. Αποδείχθηκε ότι δεν επιτέθηκα στον διαιτητή, μόνο ότι αντέδρασα σε μια επίθεση και τελικά τιμωρήθηκα για τέσσερις μήνες; Και οι άλλοι τίποτα; Αυτό προκάλεσε την αγανάκτησή μου. Ήμουν ο μόνος που τιμωρήθηκε με βαριά τιμωρία. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η ζωή μ' αυτήν την αδικία για τέσσερις μήνες είναι βαθιά απογοητευτική. Ήταν μια τεράστια ψυχική δοκιμασία για την ομάδα μου και για τον σύλλογο, γιατί ήξερα ότι είχαμε τα μέσα για να κερδίσουμε και έκαναν τα πάντα για να μας εμποδίσουν να τα καταφέρουμε.

Πάντα συμπεριφερόμουν υποδειγματικά. Έχουμε πλάνα που δείχνουν ότι προσπάθησαν να με ταπεινώσουν αλλά τίποτα δεν συνέβη στο κλαμπ τους. Δέχτηκα φραστική και σωματική επίθεση από άτομα της Ανόρθωσης, αλλά δεν τους συνέβη τίποτα. Ήμουν ο μόνος που υπέστη κυρώσεις - και μέχρι σήμερα, δεν ξέρω το γιατί. Ήταν δύσκολο, αλλά τελικά άξιζε τον κόπο».

«Μερικές φορές ένιωθα πολύ μόνος»

Αντιλαμβάνομαι απ' όσα λέτε ότι αισθανθήκατε έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση;

«Ναι, πολλές φορές ένιωσα πολύ μόνος σ' όλη τη σεζόν - ειδικά όταν δεν νικούσαμε. Φαινόταν ότι με στήριζαν, αλλά όχι πραγματικά. Κατά τη διάρκεια των Play Off, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Τα Play Off είναι δύσκολα, κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει παιχνίδια, είτε είναι στην πρώτη είτε στην έκτη θέση. Όλες οι ομάδες είναι στην καλύτερή τους κατάσταση. Ένιωσα ότι αν δεν ήμασταν στην πρώτη θέση, θα με είχαν απολύσει. Τα Play Off είναι δύσκολα, με πολλούς μήνες αθέτησης υποσχέσεων, καθυστερημένους μισθούς –έχω ακόμη τέσσερις μήνες απλήρωτους μισθούς– και κέρδισα το πρωτάθλημα χωρίς να έχω λάβει τίποτα από αυτά μέχρι σήμερα. Μερικές φορές ένιωθα πολύ μόνος, όλη τη σεζόν».

Από τις δηλώσεις σας μετά την ήττα από την Πάφο αντιλήφθηκα ότι σκοπεύατε να συνεχίσετε στην ομάδα. Σωστά;

«Πάντα σκόπευα να συνεχίσω κι αυτό είχα ως στόχο για την καριέρα μου. Πάντα είχα καλές σχέσεις με όλους, παρά τις αρχικές δυσκολίες. Ο ΑΠΟΕΛ στην αρχή φαινόταν κάθε άλλο παρά σύλλογος. Έμοιαζε ότι ο προπονητής έπρεπε να προσαρμοστεί σ' όλους τους άλλους, ήταν σαν να υπήρχαν αρκετοί πρόεδροι μέσα στην ομάδα.

Στην αρχή, έπρεπε να ξεκαθαρίσω ότι, ως προπονητής, έθεσα τους κανόνες για την προετοιμασία της εβδομάδας, της προπόνησης, των αγώνων, οτιδήποτε σχετίζεται με την ομάδα ήταν δική μου ευθύνη και όλα τ' άλλα ήταν για τους κατάλληλους ανθρώπους να τα χειριστούν. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι γύρω που πίστευαν ότι ήμουν ένας ακόμα προπονητής, αλλά ήμουν εκεί για να κερδίσω. Γρήγορα έβαλα τέλος σε πολλές κακές συνήθειες που υπήρχαν, και σύντομα κατάλαβαν ότι εγώ ήμουν ο επικεφαλής. Πολλοί οπαδοί μου είπαν να παραμείνω πιστός στις ιδέες μου και να μην ακολουθήσω τις ιδέες κανενός άλλου - και αυτό έκανα, σεβόμενος πάντα τον ρόλο του καθενός, ο οποίος ήταν βασικός για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα.

Αυτό που υποψιαζόμουν έγινε πραγματικότητα - δεν εκπλήρωσαν το διετές συμβόλαιο που είχαν υποσχεθεί για να συνεχίσουν και να βοηθήσουν τον σύλλογο να κερδίσει και να αναπτυχθεί. Φέτος, δεν θα είχαν προκριθεί καν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αν δεν είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Δεν με άφησαν να πραγματοποιήσω το όνειρό μου».

«Τεράστια προδοσία η πρόσληψη του Γκαγιέγο»

Πώς νιώθετε για την απόφαση να προσληφθεί ως αντικαταστάτης σας ο προπονητής ο οποίος ήταν αυτός όπου σας οδήγησε στον τετράμηνο αποκλεισμό;

«Μια τεράστια προδοσία από τον πρόεδρο, έλλειψη σεβασμού που δεν μου άξιζε μετά από όλα όσα έκανα, επειδή ήμουν πάντα ειλικρινής και δίκαιος μαζί του, τους οπαδούς και την ομάδα.

Είναι μια αδικαιολόγητη πρόσληψη. Το να μην θέλεις να με κρατήσεις για οποιονδήποτε λόγο είναι αποδεκτό, ακόμα κι αν δεν συμφωνούσα μαζί του -παρόλο που είναι μεγάλη αδικία- αλλά η πρόσληψη κάποιου που με τιμώρησε, κάποιου με το μισό βιογραφικό μου, κάποιου που απολύθηκε από την Ανόρθωση, δείχνει ότι φαίνεται εύκολο να είσαι προπονητής του ΑΠΟΕΛ — ο καθένας μπορεί να το κάνει. Ο πρόεδρος φαίνεται να παίζει με τον σύλλογο. Αυτό που μου έκανε είναι αδικαιολόγητο. Δεν θα τον συγχωρήσω. Δεν καταλαβαίνω πώς το δέχτηκαν αυτό οι οπαδοί».

Αν και καταλαβαίνω πια μπορεί να είναι απάντηση, απλά για να είναι σαφές, ο ΑΠΟΕΛ προσφέρθηκε ποτέ να ανανεώσει το συμβόλαιό σας;

«Έχω ήδη εξηγήσει ότι ποτέ δεν πρότειναν τίποτα, ούτε σ' εμένα ούτε στον ατζέντη μου».

«Εκπληκτος και προσβεβλημένος από τον Ντομίνγκεζ. Τελευταία δούλευε μόνο εξαιτίας μου»

Ξαφνιαστήκατε όταν είδατε τον πρώην βοηθό προπονητή και φίλο σας, μαζί με το πρώην τιμ σας, να αναλαμβάνουν τον ΑΠΟΕΛ;

«Είμαι πολύ πολύ έκπληκτος, προσβεβλημένος και πραγματικά απογοητευμένος από αυτή τη μεγάλη προδοσία. Ωστόσο, είχα αρχίσει να υποψιάζομαι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πρώτον γιατί την περασμένη σεζόν το όνομά του βγήκε στον Τύπο ως πιθανός νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ, αλλά μου είπε ότι δεν του είχε μιλήσει κανείς.

Μετά είχαμε μια πρόσκληση από έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο, και εκείνος μου έθεσε θέματα ασφάλειας, αλλά κατέληξε να ρωτήσει πόσο θα ήταν το ποσό που θα έπαιρνε, του είπα και νόμιζε ότι ο μισθός ήταν χαμηλός και ότι για αυτό το ποσό δεν ήξερε αν θα πήγαινε και εξεπλάγην γιατί δεν μου το είχε αναφέρει ποτέ σε άλλες προτάσεις για δουλειά. Και ξέρω ότι χρειάζεται χρήματα, αλλά τελικά καθώς η χώρα δεν ήταν πολύ ασφαλής δεν πήγα αλλά σκεφτείτε πόσο περίεργη ήταν η αντίδρασή του.

Τελικά, πριν από λίγες εβδομάδες μου εξομολογήθηκε ότι το ΔΣ του ΑΠΟΕΛ τον είχε προσκαλέσει να γίνει τεχνικός διευθυντής με προπονητή τον Γκαγέγο στη θέση του, αλλά μου εξήγησε ότι δεν μου είπε τίποτα γιατί όταν έλαβε αυτή την πρόταση υπήρχαν ακόμη λίγα ματς να δώσουμε πριν τον τίτλο - άλλη μια μεγάλη προδοσία από τον Πρόδρομο - και επειδή δεν ήθελε να με δυσαρεστήσει με την κατάσταση αυτή και επειδή φυσικά δεν θα δεχόταν και επειδή δεν επρόκειτο να δεχτεί αποφάσισε να μη μου πει τίποτα.

Η εμπειρία του ως προπονητής ήταν πριν από πολλά χρόνια, όταν υποβίβασε την Λεϊρία. Μετά τον προσέλαβα για να προπονήσει την ομάδα Β της Σπόρτινγκ και αφού έφυγα από τη Σπόρτινγκ, έφυγε κι αυτός και μετά απολύθηκε από δύο άλλα ομάδες στις οποίες πήγε. Πέρασε λίγους μήνες στην Κολομβία και λίγο στην Ουέλβα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Δηλαδή του έδωσα δουλειές πολλές φορές. Έχει πολλά οικονομικά προβλήματα και τα τελευταία χρόνια, ήμουν ο μόνος που του έδωσα δουλειά και τον είχα μαζί μου γιατί τον είχαν σαν "αδελφό" για πολλές δεκαετίες. Τον βοήθησα ακόμα και προσωπικά δίνοντάς του χρήματα, τα οποία ούτε καν μου επέστρεψε ποτέ.

Δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν μου έστειλε μήνυμα και μετά εμφανίστηκε στον ΑΠΟΕΛ ως προπονητής; Έμεινα έκπληκτος. Ασυγχώρητος.

Με στεναχώρησε και το υπόλοιπο προπονητικό επιτελείο γιατί εγώ δημιούργησα αυτό το προπονητικό τιμ. Έστειλα μηνύματα και στους τρεις εκφράζοντας την αγανάκτησή μου για όσα μου έκαναν. Ο Ντομίνγκεζ δεν απάντησε, ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν, λέγοντας ότι ήταν μια οικονομική ευκαιρία που δεν μπορούσαν να αρνηθούν. Τους απάντησα ότι είχαν το δικαίωμα να βελτιώσουν τη ζωή της οικογένειάς τους, αλλά δεν είχαν το δικαίωμα να πάνε στο ΑΠΟΕΛ χωρίς εμένα μετά από όλα όσα έκανα για να τους προστατέψω και να τους υπερασπιστώ και μετά από όλα που έκανα για αυτούς. Οι ίδιοι μίλησαν τόσο άσχημα για τον σύλλογο και τώρα επιστρέφουν.

Όσον αφορά στον ΑΠΟΕΛ, έδωσα την ευκαιρία να μου πληρώσουν αυτά που χρωστούσαν φιλικά, αλλά δεν το κάνουν. Επικοινώνησαν απευθείας με τους βοηθούς μου, προτείνοντας μια διαπραγμάτευση για την οποία δεν συμφώνησαν ή δεν ήθελαν να συζητήσουν. Τέσσερις μέρες μετά ο ΑΠΟΕΛ τους τα πλήρωσε όλα, αλλά όχι σ' εμένα. Πήγαν τον ΑΠΟΕΛ στη FIFA, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία και πλήρωσαν. Για μένα τίποτα.

Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει το μέλλον του, αλλά όχι σε βάρος της δουλειάς μου και των ευκαιριών που έδωσα. Ο Ντομίνγκεζ δεν έχει τα διαπιστευτήρια για να προπονήσει τον ΑΠΟΕΛ, ειδικά μετά από όλα τα άσχημα πράγματα που είπε για τον σύλλογο και όλους. Θα μπορούσαν να πάνε οπουδήποτε, αλλά όχι στον ΑΠΟΕΛ, δεν μπορώ να το συγχωρήσω».

Τελικά, γιατί δεν ήσασταν στην τελετή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος;

«Εγώ ήμουν αυτός που είπα στο προπονητικό τιμ να πάει, να τους προστατεύσει, ώστε να μην έχουν προβλήματα, γιατί αν υπήρχαν προβλήματα με τον σύλλογο, θα ήταν με εμένα και με κανέναν άλλον.

Δεν μπορούσα να πάω σ' ένα πάρτι με τον πρόεδρο, γνωρίζοντας ότι είχε ήδη προσλάβει το άτομο που είχε προκαλέσει και κατάφερε να με βάλει σε αναστολή. Αφού κέρδισα τον τίτλο, ήθελα μόνο να εξαφανιστώ εξαιτίας αυτού που μου έκαναν.

Αφού πήρα το μετάλλιο του πρωταθλήματος, ήθελα απλώς να φύγω και να μην είμαι με κανέναν λόγω της θλίψης που ένιωθα μέσα μου.

Δεν είμαι υποκριτής, όσο κι αν πονάει. Γι' αυτό λέω ότι ήταν ο πιο στενάχωρος τίτλος μου».