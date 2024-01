Το λέει και ο Φαμπρίτσιο για Ζέφτε στη Ρέιντζερς

Τελειωμένη φέρεται να είναι η μεταγραφή του Ζέφτε Βιτάλ στη Ρέιντζερς καθώς μέχρι και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, γνωστός δημοσιογράφος που θεωρείται... μάνα στη μεταγραφολογία, κάνει λόγο για οριστική συμφωνία.

Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ του ΑΠΟΕΛ συμφώνησε με τους Σκωτσέζους και ο παίχτης που ανήκει στη Φλουμινένσε οδεύει προς τη Γλασκώβη.

«To ντιλ έκλεισε, αναμένοντας τον ΑΠΟΕΛ να ανάψει το πράσινο φως καθώς είναι δανεικός στην Κύπρο» αναφέρει ο Ιταλός.

Ο Ζέφτε έμεινε μάλιστα εκτός αποστολής από τον αγώνα των γαλαζοκιτρίνων με τη Νέα Σαλαμίνα.

🔵🇧🇷 EXCL: Rangers have reached an agreement with Fluminense to sign 2003 born Brazilian left back Jefté.

Deal in place, waiting for APOEL to give the green light as he’s on loan in Cyprus.

Jefté also agreed on terms with Rangers, contract valid until June 2027. pic.twitter.com/BJkrMcFMBc