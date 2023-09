ΑΠΟΕΛ: Πάει Παρίσι αλλά με τιμωρία ο Σαμπέρ, στο κενό η έφεση

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι αναμένεται να συμμετάσχει ο Μαχμούντ Σαμπέρ ο οποίος προβάρει τα γαλαζοκίτρινα του ΑΠΟΕΛ.

Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός ήταν εκ των βασικών πυλώνων της πορείας της ολυμπιακής εθνικής της χώρας του στο Africa Cup of Nations U23 μέσω του οποίου η Αίγυπτος, φτάνοντας στον τελικό, εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Παρ' όλα αυτά, ο Σαμπέρ, ο οποίος αφότου άνοιξε το σκορ στον τελικό (10') αποβλήθηκε οκτώ λεπτά αργότερα (για φάουλ που έγινε στο 12' και εξετάστηκε για έξι λεπτά από το VAR), θα πάει στο Παρίσι τιμωρημένος.

Ο 22χρονος κουβαλάει τιμωρία δύο αγώνων λόγω της αποβολής του, καθώς παρά τα παράπονα της αιγυπτιακής ομοσπονδίας και την έφεση που κατέθεσε για να μην ισχύσει η τιμωρία του, η επιτροπή εφέσεων της CAF (αφρικανική συνομοσπονδία) απέρριψε την έφεση και η ποινή του θα ισχύσει κανονικά.

Το γκολ του στο 1:50 και η φάση της αποβολής του στο 2:25:

CAF’s Appeal Committee rejected Egypt’s complaints submitted after Mahmoud Saber was sent off in the final of the U23 AFCON tournament.

Saber will be suspended for two matches and he will miss the first two games for Egypt during the Olympics games in Paris.

