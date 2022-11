Πετεβίνος: «Αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ τα τελευταία 2 χρόνια είναι ασύγκριτο με άλλες ομάδες»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος μίλησε στον στον Super Sport FM 104.0 ενόψει του αγώνα της ομάδας του με την Δόξα.

Αναφέρθηκε επίσης στα αγωνιστικά δεδομένα της ομάδας, τον κόσμο και τις ποινές του αθλητικού δικαστή.

Για το ματς με τη Δόξα :

«Ο στόχος είναι η 5η σερί νίκη. Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες. Πάμε σε ένα γήπεδο που δεν το γνωρίζουμε. Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή κι αυτές οι ομάδες έχουν ψηλότερα ρίσκα. Δεν έχουν πολλά να χάσουν σε σχέση με μας, αντιθέτως έχουν πολλά να κερδίσουν. Προετοιμαζόμαστε αγωνιστικά και πνευματικά για να ανταπεξέλθουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου :

«Δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί, γνωρίζω ότι δεν είναι κι ο καλύτερος. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει, ούτως ή άλλως στο ίδιο γήπεδο θα αγωνιστούν και οι δύο ομάδες».

Τα αγωνιστικά δεδομένα :

«Απομένουν ακόμη 2 προπονήσεις. Δεν υπολογίζονται Μορέιρα, Μπέλετς και Καρώ. Ο Καρώ άρχισε τρέξιμο, υπολογίζω ότι θα τον έχουμε ξανά μαζί μας μετά τη διακοπή. Σούσιτς και Φεράρι ακολουθούν τμήματα της κανονικής προπόνησης και μετά ατομικό, δύσκολα θα προλάβουν. Εν δυνάμει επιλογές για τον κ.Μιλόγεβιτς, χωρίς να προδικάζω αν θα τους πάρει στην αποστολή, μπορώ να αναφερθώ στον Κοσταντίνοφ και τον Κβιλιτάια. Επιστρέφει ο Νταουσβίλι που ήταν τιμωρημένος».

Για το ότι το ΑΠΟΕΛ, πέραν από τα αποτελέσματα θα πρέπει να παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο :

«Το σκέφτεται και ο κ.Μιλόγεβιτς με τον ίδιο τρόπο. Γνωρίζουμε πού χρειαζόμαστε βελτίωση. Έχουμε πει ότι πολύ λίγοι θα θυμούνται την απόδοση του ΑΠΟΕΛ είτε με την Ανόρθωση είτε με την ΕΝΠ, αλλά το ότι πήραμε τους βαθμούς. Φυσικά αν προκαλείς την τύχη σου, κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Είναι σ’ αυτό που δουλεύουμε, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτό. Θα δανειστώ μία δήλωση του κ.Μιλόγεβιτς. Την άμυνα μπορείς να τη διδάξεις, την επίθεση δύσκολα. Θέλω να ευελπιστώ ότι θα αλλάξουμε σ’ αυτό το κομμάτι».

Για τον κόσμο :

«Αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ τα τελευταία 2 χρόνια είναι ασύγκριτο με άλλες ομάδες. Είχαμε sold out φέτος στην Ευρώπη στη νότια, κάτι που δεν είχαμε σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Πέρυσι είχαμε sold out σε 7 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Καμία άλλη ομάδα δεν έκανε sold out φέτος στην Περιστερώνα».

Για τις ποινές από τον Αθλητικό Δικαστή :

«Εξ όσων γνωρίζουμε, οι ποινές καθορίζονται από τις παραπομπές. Αν κάποιος συγκρίνει τις ποινές που επιβλήθηκαν από τον Αθλητικό Δικαστή, το ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας έχουν δεχθεί τη μεγαλύτερη ποινή. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δω ένα ρεπορτάζ για το ποιες ομάδες έχουν τιμωρηθεί περισσότερο από τον Αθλητικό Δικαστή τα τελευταία δύο χρόνια. Αν μία ομάδα θα έπρεπε να έχει παράπονο από τις ποινές είναι το ΑΠΟΕΛ. Τα επεισόδια στο Τσίρειο ήταν τα τελευταία, όχι τα μοναδικά. Έγιναν σοβαρότερα προηγουμένως».