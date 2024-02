Δημιουργεί χώρους για Τσίκο 

Ως ένα παιχνίδι λεπτών ισορροπιών χαρακτηρίζεται το Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ παρόλο που τους γαλαζοκίτρινους και της ομάδα της Αμμοχώστου χωρίζουν 4 θέσεις και 12 βαθμούς.

Η Ανόρθωση θέλει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα γεμάτο Αντώνης Παπαδόπουλος, να ξεκινήσει το δεξί στην β΄φάση παίρνοντας μία μεγάλη νίκη ενώ ο ΑΠΟΕΛ να προστατεύσει την πρώτη θέση κάνοντας το πρώτο από τα δέκα βήματα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Στην Κυρία πάντως είναι αισιόδοξοι και αποφασισμένοι να κερδίσουν τον μεγάλο τους αντίπαλο και θέλουν να δουν τα δυνατά σημεία της ομάδας να κάνουν καλό παιχνίδι.

Ένα από αυτά είναι ο Τσίκο Μπάντζα ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Νταβίντ Γκαγιέγο, θέλει όπου κι αν αποφασίσει στο τέλος να τοποθετήσει τον Αγκολέζο επιθετικό, να δημιουργηθούν χώροι για να τρέξει.

Το μεγάλο προσόν του Τσίκο είναι η ταχύτητα και η ικανότητα στο one on one. Όταν βρει λοιπόν χώρους προς την εστία του αντιπάλου, όσο μακριά κι αν είναι από αυτήν, μπορεί πολύ εύκολα να πατήσει περιοχή και να εκτελέσει. Για παράδειγμα στην κόντρα επίθεση, ο Τσίκο πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικός.