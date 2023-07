Αλκαράθ σε Τζόκοβιτς: «Κερδίζεις τίτλους από τότε που… γεννήθηκα»

Παραλαμβάνοντας το τρόπαιο από την Κέιτ Μίντλετον, ο Κάρλος Αλκαράθ πήγε στο μικρόφωνο να μιλήσει για το μοναδικό του επίτευγμα.

Πέρα από τα ιδιαίτερα ευχαριστώ στην ομάδα του και την οικογένειά του που ήταν σύσσωμη στην κερκίδα, στάθηκε και στον Τζόκοβιτς.

«Είναι εκπληκτικό, τι μπορώ να πω για εκείνον... Με εμπνέεις πολύ, ξεκίνησα να παίζω τένις και σε παρακολουθούσα. Από τότε που γεννήθηκα κέρδιζες τουρνουά!»είπε γελώντας ο καθώς τους χωρίζουν… 16 χρόνια.

«Λες πως τα 36 είναι τα νέα 26 και το κάνεις όντως να φαίνεται έτσι! Είναι φοβερό» πρόσθεσε, με τον Τζόκοβιτς (που πήρε τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του όταν ο Αλκαράθ ήταν… 3 ετών) να χαμογελά.

"Since I was born, you were already winning tournaments"@DjokerNole has been an inspiration for @carlosalcaraz from a young age#Wimbledon pic.twitter.com/B5KrObv2Wm