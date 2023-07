Έκλαψε ο Τζόκοβιτς μετά τον χαμένο τελικό!

Δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την ήττα στον τελικό του Wimbledon από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Σέρβος πρωταθλητής αρχικά έδειξε διάθεση να αστειευτεί και συνεχάρη τον Ισπανό για την επιτυχία του. Ωστόσο, όταν μίλησε για τον γιο του και κοίταξε προς το μέρος του ξέσπασε σε κλάματα.

«Καλό απόγευμα σε όλους. Δεν ήταν πολύ καλό για εμένα, αλλά σίγουρα είναι για τον Κάρλος. Πρέπει να αρχίσω με το να συγχαρώ τον Κάρλος και την ομάδα του. Έδειξε ποιότητα στο τέλος του ματς, έβγαλε μεγάλα σερβίς, σου αξίζει, είναι καταπληκτικό. Νόμιζα ότι θα έχω πρόβλημα μαζί σου στο χώμα και σε σκληρές επιφάνειες, όχι στο γρασίδι, αλλά… Είναι διαφορετικά φέτος, προφανώς. Συγχαρητήρια. Έπαιξες μια δυο φορές στο γρασίδι φέτος, είναι φανταστικό αυτό που έκανες. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου», είπε αρχικά με χαμόγελο.

«Δεν μου αρέσει να χάνω τέτοια παιχνίδια, αλλά όταν τα συναισθήματα καταλαγιάσουν θα πρέπει να είμαι ευγνώμων, γιατί έχω κερδίσει πολλές κλειστές αναμετρήσεις εδώ πέρα. Έπρεπε να έχω χάσει κάποιους τελικούς που έχω κερδίσει, οπότε είμαστε… πάτσι».

Για τις νίκες του στην Αυστραλία και το Παρίσι και το αν είναι χαρούμενος για την καλή χρονιά που διανύει ως τώρα: «Ίσως είμαι χαρούμενος αύριο το πρωί. Σήμερα όχι τόσο πολύ. Όταν είσαι τόσο κοντά… Για αυτές τις στιγμές δουλεύουμε καθημερινά, για να αγωνιζόμαστε στα μεγαλύτερα γήπεδα του πλανήτη. Έχω την ευλογία να έχω δώσει πολλά απίστευτα παιχνίδια στη ζωή μου, είναι ένα ακόμα. Είμαι ευγνώμων παρά την ήττα. Έχασα από έναν καλύτερο παίκτη. Πρέπει να τον συγχαρώ και να συνεχίσω. Ελπίζω πιο δυνατός».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τη στήριξη της οικογένειάς του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν άντεξε: «Είναι ωραίο να βλέπω τον γιο μου να είναι ακόμα εκεί χαμογελαστός». Ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα με τον Σέρβο να σκύβει το κεφάλι και να ξεσπάσει σε κλάματα.

Αφού απολογήθηκε προς τη δημοσιογράφο, συμπλήρωσε: «Σε αγαπώ. Σε ευχαριστώ για την υποστήριξη και θα σου δώσω μια μεγάλη αγκαλιά».

