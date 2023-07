Καθάρισε τον Σίνερ και έκλεισε θέση στον τελικό του Wimbledon ο Τζόκοβιτς!

Την πρόκριση του σε έναν ακόμη τελικό Grand Slam εξασφάλισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς! Ο Σέρβος σούπερ σταρ επικράτησε εύκολα 3-0 σετ του Γιανίκ Σίνερ στα ημιτελικά του Wimbledon και θα είναι ο πρώτος εκ των δύο παικτών που θα βρεθούν στη σπουδαιότερη αναμέτρηση της χρονιάς!

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο «Νόλε» έκανε δύο κρίσιμα μπρέικ κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων σετ και έφτασε στο 2-0 με 6-3 και 6-4 αντίστοιχα. Στο τρίτο, ο Ιταλός προέβαλε αντίσταση, με το παιχνίδι να οδηγείται στο τάι μπρέικ. Εκεί, ο Τζόκοβιτς ήταν πιο ψύχραιμος φτάνοντας στο 7-4, πήρε τη νίκη με 3-0.

Έτσι θα βρεθεί στον 9ο τελικό της καριέρας του σε Wimbledon, ενώ σε περίπτωση που κατακτήσει τον τίτλο απέναντι σε έναν εκ των Μεντβέντεφ-Αλκαράθ (κοντράρονται αυτή τη στιγμή), θα είναι ο 24ος τίτλος σε Grand Slam, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο το ρεκόρ του. Μάλιστα, με τη σημερινή του επικράτηση, γίνεται ο πρώτος παίκτης που φτάνει τους 35 τελικούς σε ένα από τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά.

The streak continues...@DjokerNole defeats Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) to reach his ninth #Wimbledon final pic.twitter.com/mAGLUmVhOr