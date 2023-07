Νίκησε τον Ρούνε και θα αντιμετωπίσει τον Μεντβέντεφ στα ημιτελικά ο Αλκαράθ

Στον ημιτελικό του Wimbledon με συνοπτικές διαδικασίες προκρίθηκε ο Κάρλος Αλκαράθ!

Ο 20χρονος ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Χόλγκερ Ρούνε και επικράτησε με 3-0 σετ (7-6 (3), 6-4, 6-4), παίρνοντας το εισιτήριο για τους «4» του τουρνουά όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

O Ισπανός με 35 winners έναντι 26 του Ρούνε και με μόλις 13 λάθη (21 ο Δανός) έγινε ο νεαρότερος παίκτης από το 1968 που θα παίξει σε ημιτελικό του Wimbledon, ενώ συνολική είναι η τρίτη φορά που βρίσκεται στους «4» ενός Grand Slam, φτάνοντας στην 45η νίκη του στη σεζόν.

