Στους «8» του Wimbledon με ανατροπή o Αλκαράθ, επανάληψη περσινού τελικού με Ζαμπέρ-Ριμπάκινα!

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Wimbledon πανηγύρισε ο Κάρλος Αλκαράθ! Ο Ισπανός αστέρας έκανε την ανατροπή κόντρα στον Ματέο Μπερετίνι και επικρατώντας 3-1 σετ, έφτασε στους οκτώ καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης.

Ο Ιταλός τενίστας τον αιφνιδίασε στο πρώτο σετ, παίρνοντας το με 6-3, αλλά από εκείνο το σημείο και έπειτα, το παιδί-θαύμα του τένις πάτησε το... γκάζι και έφτασε εύκολα στο 3-1. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Χόλγκερ Ρούνε, ο οποίος επικράτησε δύσκολα 3-1 σετ του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, επίσης με ανατροπή.

Από την άλλη, ματσάρα προέκυψε στα προημιτελικά των γυναικών, καθώς θα υπάρξει επανάληψη του περσινού τελικού απέναντι σε Ονς Ζαμπέρ και Έλενα Ριμπάκινα. Η Τυνήσια διέλευσε την Κβίτοβα με 2-0 σετ, ενώ η αθλήτρια από το Καζακστάν είδε τη Χαντάντ Μαΐα να παραιτείται λόγω προβλήματος στον μηρό.

A touch of class from @carlosalcaraz as he applauds his opponent Matteo Berrettini 👏#Wimbledon pic.twitter.com/StQXPYyGax