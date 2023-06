Νικητής σε απίθανη ματσάρα 4 ωρών ο Ρούνε!

Απίθανη πρόκριση στους «8» του Roland Garros πανηγύρισε ο Χόλγκερ Ρούνε, ο οποίος λύγισε τον Φρανσίσκο Σερούντολο με 7-6(3), 3-6, 6-4, 1-6, 7-6(7).

Ο 20χρονος Δανός πανηγύρισε την πρόκριση στους «8» για δεύτερη σερί χρονιά, σε ισάριθμες συμμετοχές στο Grand Slam του Παρισιού.

Ο Σερούντολο, ωστόσο, αποδείχτηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει, με τους δύο παίκτες να δίνουν μαραθώνια μάχη τεσσάρων ωρών.

Ο Ρούνε μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ και έκανε νωρίς το break (3-1), ξεφεύγοντας με 4-1, ωστόσο ο Σερούντολο το έσβησε και ισοφάρισε σε 5-5, ενώ άντεξε στην πίεση για το 6-6, οδηγώντας το σετ στο tie break. Σε αυτό ο Δανός έκανε τη διαφοράμε δύο mini break (7-3) και έκανε το 1-0.

Η μάχη άναψε στο δεύτερο σετ. Ο Ρούνε σταμάτησε πέντε break points για το 1-1, ωστόσο ο Αργεντινός έφτασε στο break για το 3-1 και κράτησε το σερβίς του για το 4-1, ισοφαρίζοντας σε 1-1 σετ με 6-3.

Ο Ρούνε πήρε ξανά το προβάδισμα με 6-4 για το 2-1 σετ, με τον Σερούντολο να είναι καταιγιστικός στο τέταρτο και να ισοφαρίζει ξανά σε 2-2 σετ με 6-1.

Στο πέμπτο σετ οι δύο παίκτες έφτασαν χωρίς απώλειες στο 4-4, με τον Ρούνε να φτάνει πρώτος στο break και τον Σερούντολο να το σβήνει αμέσως.

Μοιραία οδηγήθηκαν στο super tie break, όπου ο Αργεντινός προηγήθηκε δύο φορές με mini break και τον o Δανός τα έσβησε, τρέχοντας σερί για το 10-7.

Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος προκρίθηκε με άνετη νίκη με 7-6(3), 7-5, 7-5 του Νίκολας Γιάρι

