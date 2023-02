Στο διπλό του Ρότερνταμ τα αδέλφια Τσιτσιπά!

Μετά από δύο χρόνια, ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς θα λάβουν μέρος στο διπλό του του τουρνουά ABN AMRO, που θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας στις 11-19 Φεβρουαρίου.

Τα δύο αδέλφια, εξασφάλισαν wild card από τη διοργανώτρια αρχή και έτσι θα δώσουν κανονικά το «παρών» στο 50ή έκδοση του τουρνουά.

Έτσι λοιπόν, λίγες ημέρες μετά την ιστορική πορεία του μέχρι τον τελικό του Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μπει ξανά στα κορτ παρέα με τον 22χρονο αδελφό του.

Just like in 2021, the brothers Petros and @steftsitsipas will be playing doubles at the ABN AMRO Open. They receive the second wildcard for the main draw. 👟🎾#atp500 #abnamroopen #rotterdam pic.twitter.com/7aMMaunJ9A