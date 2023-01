Η στιγμή που ο Τζόκοβιτς κατακτά το 22ο - Ανέβηκε στην εξέδρα και ξέσπασε σε κλάματα! - BINTEO

Ιστορία έγραψε στην Αυστραλία ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τη νίκη με 3-0 σετ επί του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του Australian Open.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας κατέκτησε 22ο Grand Slam της καριέρας του, αφού στη Μελβούρνη σήκωσε το 10ο τρόπαιο και ισοφάρισε την επίδοση του Ράφα Ναδάλ.

Δείτε τη στιγμή που ο Τζόκοβιτς κερδίζει τον Τσιτσιπά και γράφει ιστορία

#AusOpen : 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Roland-Garros: 🏆🏆 Wimbledon: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 US Open: 🏆🏆🏆 The moment @DjokerNole tied Nadal on 22 GRAND SLAMS! pic.twitter.com/CY95d1OuP1

Djokovic feeling all the emotions after his historic 10th Australia Open win 🥺 pic.twitter.com/1UggVgfg28