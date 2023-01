Με... περίπατο ο Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του Australian Open!

O Νόβακ Τζόκοβιτς έστησε πάρτι στη Rod Laver Arena και νικώντας τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-1, 6-2, 6-4 πέρασε με χαρακτηριστική άνεση στα ημιτελικά του Australian Open.

O Σέρβος για 10η φορά στην καριέρα του θα δώσει το «παρών» στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν και ο δρόμος για τον 10ο τελικό μοιάζει ορθάνοιχτος, καθώς αντίπαλός του την Παρασκευή (27/1) θα είναι ο πρωτάρης σε τέτοιες καταστάσεις Αμερικανός, Τόμι Πολ.

Για τον Τζόκοβιτς αυτός θα είναι ο 44ος ημιτελικός του σε Grand Slam στην προσπάθειά του να γίνει για 10η φορά πρωταθλητής στη Μελβούρνη και να πιάσει τον Ράφαελ Ναδάλ στους 22 τίτλους στα Slam.

Παράλληλα, ο έφθασε στις 26 διαδοχικές νίκες στο Australian Open, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Αντρέ Αγκάσι και η λογική λέει πως θα τον ξεπεράσει.

