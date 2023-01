Καθάρισε τον Κουακό και συνεχίζει ο Τζόκοβιτς!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 1-6, 7-6(5), 2-6, 0-6 του Ένζο Κουακό και προκρίθηκε στους «32» του Australian Open, προκαλώντας για ένα σετ ανησυχία για την κατάσταση που βρίσκεται.

Ο κάτοχος 21 Grand Slam στα τρία σετ ήταν ασυναγώνιστος, ωστόσο στο δεύτερο (που κατέκτησε ο Γάλλος) έδειξε ξανά να πονάει και ζήτησε ιατρικό time-out.

Το ματς είχε διάρκεια σχεδόν τριών ωρών και είχε δύο ακόμα διακοπές, αφού στο πρώτο σετ ο Κουακό σταμάτησε στο παιχνίδι για ενοχλήσεις στον αστράγαλο, ενώ στο τέταρτο σετ ο Νόλε διαμαρτυρήθηκε έντονα για θεατή που τον παρενοχλούσε από την εξέδρα.

Ο Σέρβος ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και, μετά το 1-1, πήρε τα επόμενα πέντε games χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, για το 1-0 σετ με 6-1. Στο δεύτερο, όμως, έδειξε να δυσκολεύεται. Ο Γάλλος qualifier κράτησε το σερβίς του, σταματώντας break point στο 4-3, ενώ στο 5-4, ο Τζόκοβιτς έδειξε να πονάει και ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ.

Επέστρεψε μετά από λίγα λεπτά και έκανε το 5-5, ενώ έφτασε σε break point που σταμάτησε ξανά ο Γάλλος για το 6-5. Το σετ οδηγήθηκε στο tie break, όπου κυριάρχησε ο Κουακό και έκανε το 1-1 σετ με 7-5.

Από κει και πέρα, ο Νόλε ήταν σαρωτικός. Ξεκίνησε και… τελείωσε με break το τρίτο σετ, για το 2-1 με 6-2, ενώ καθάρισε με bagel (6-0) το ματς.

This could be troubling for Novak Djokovic 😬



The nine-time Australian Open champion leaves the court to receive treatment on an injury 🤕#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/BayPMY3xnB