United Cup: Με Σάκκαρη και Τσιτσιπά η σύνθεση της ελληνικής ομάδας

Έγινε γνωστή η οκταμελής αποστολή της εθνικής μας ομάδας, ενόψει του νεοσύστατου United Cup. Με μπροστάρηδες τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη, η Ελλάδα θα αγωνιστεί στην τελική φάση του United Cup, το διάστημα 29 Δεκεμβρίου 2022 – 8 Ιανουαρίου 2023, με στόχο ακόμη μια σπουδαία διάκριση για το τένις της χώρας μας.

Οι δυο κορυφαίοι πρεσβευτές του ελληνικού τένις, είναι τα δυο μεγάλα ονόματα της οκταμελούς αποστολής που ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές. Συνολικά, τέσσερις τενίστες και τέσσερις τενίστριες, θα βρεθούν στην Αυστραλία.

Στέφανος Τσιτσιπάς, Μιχάλης Περβολαράκης, Στέφανος Σακελλαρίδης και Πέτρος Τσιτσιπάς, συνθέτουν την ανδρική τετράδα, με τη Μαρία Σάκκαρη, τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, τη Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και τη Σαπφώ Σακελλαρίδη, να συνθέτουν τη γυναικεία τετράδα.

Η Ελλάδα, θα αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και το Βέλγιο των Νταβίντ Γκοφάν και Ελίζ Μέρτενς, στη φάση των ομίλων, με φόντο την 1η θέση, που οδηγεί στα πλέι-οφ της διοργάνωσης.

ΠΗΓΗ: Tennis24

