Ο Τσιτσιπάς εξόργισε ξανά τον κόσμο με ανάρτηση για τον φεμινισμό

Ο Έλληνας τενίστας «ξαναχτύπησε» στο Twitter και αυτή τη φορά τοποθετήθηκε πάνω στο ζήτημα του φεμινισμού εξοργίζοντας τους χρήστες της πλατφόρμας που τον κατηγόρησαν αργότερα πως όσα ανέβασε τα είχε κάνει copy-paste από το διαδίκτυο.

Μετά το retweet που έκανε χθες σχετικά με τον φεμινισμό και με το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε έπειτα τα δικά του ποστ και άνοιξε συζήτηση με χρήστη του Twitter για να προκαλέσει για ακόμη μία φορά... οργή.

Το Tweet του Τσιτσιπά έγραφε ότι: «Κατά τη γνώμη μου όλοι είναι ίσοι με όλους. Ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φυλή. Ο σύγχρονος φεμινισμός μετατράπηκε από την ισότητα των φύλων σε μια λατρεία αγανάκτησης που επιδιώκει να απογοητεύσει τους άνδρες. Πώς είναι αυτό δίκαιο;»

Τότε η αθλητικογράφος Κάθριν Γουάιτεϊκερ, που ασχολείται με το τένις, απάντησε στο ποστ ρωτώντας τον που βασίζει αυτό που λέει και από που έχει μορφωθεί σχετικά με το ζήτημα του φεμινισμού. Και τότε ο Τσιτσιπάς της απάντησε: «Βασίζω αυτή τη δήλωση πάνω σε μερικές προσωπικές μου εμπειρίες και ανακαλύψεις. Εγώ έχω μορφώσει τον εαυτό μου πάνω σε αυτό το θέμα, ρωτώντας φίλες μου και γνωστές μου. Δεν πιστεύω στην πατριαρχία. Η ισότητα και η ενότητα είναι η λύση σε όλα».

Όπως είναι λογικό, αυτό το σχόλιο του Τσιτσιπά εξόργισε τους χρήστες της πλατφόρμας που έσπευσαν να κατακρίνουν τα όσα δηλώνει, εξηγώντας του πως δεν αντιλαμβάνεται το προνόμιο που έχει να μην πιστεύει στην πατριαρχία. Ο Έλληνας τενίστας, μετά από την κατακραυγή, έσβησε το tweet του και προχώρησε σε νέα ποστ σχετικά με το θέμα όμως όπως υποστηρίζουν διάφοροι χρήστες έκανε αντιγραφή-επικόλληση όσα βρήκε στο διαδίκτυο αφού έψαξε τι πραγματικά σημαίνει φεμινισμός.

Κάποιοι μάλιστα του πρότειναν να αναλάβει μία γυναίκα τους λογαριασμούς του στα social media, γιατί θα ήταν καλύτερο.

Παρ' όλα αυτά, το retweet που είχε κάνει νωρίτερα δεν το έχει σβήσει.

Feminism empowers people, which is one of the key reasons young people should get involved. It's a prevalent misperception that feminism is exclusively beneficial to women, and that only women may be feminists. Feminism actually seeks gender equality, not superiority for women. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2022

And one of feminism's key goals is to take long-standing gender stereotypes and break them down, this way individuals can live free and independent lives. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2022

Unequal societies are less cohesive. They have higher rates of anti-social behaviour and violence. Countries with greater gender equality are more connected. This should be encouraged at a healthy level. It should not be radical. That’s where the problem lays. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2022

