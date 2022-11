Η γεμάτη νόημα απάντηση του Τζόκοβιτς: «Η νέα γενιά ανατέλλει. Ο Αλκαράθ, ο Ρουν και… εγώ»!

Αγώνας αντάξιος των απαιτήσεων και των προσδοκιών διαδραματίστηκε στο δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών στο τουρνουά του Παρισιού, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να λυγίζει τον Στέφανο Τσιτσιπά και πανηγυρίζει με ένταση την πρόκριση του στον τελικό!

Ο Σέρβος τενίστας… τα άκουσε από το γαλλικό κοινό εκ νέου και στο τέλος μία μεγαλειώδης νίκης δεν θα μπορούσε να μην απευθυνθεί προς αυτό. Έδειξε το αυτί του σε εκείνους που τον αποδοκίμασαν και πανηγύρισε μαζί με τους δικούς του ανθρώπους.

Στις καθιερωμένες δηλώσεις μετά το ματς ο ''Νόλε’’ θέλησε με τον τρόπο του να… πατήσει αυτούς που πιστεύουν ότι η περίοδος κυριαρχίας του στα court τελείωσε.

«Η νέα γενιά ανατέλει. Ο Αλκαράθ, ο Ρουν και… εγώ».

