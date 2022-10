Τσιτσιπάς: «Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα, μάθε να επιβιώνεις μόνος»

Ανάρτηση στα social media που διατηρεί έκανε το πρωί της Πέμπτης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος για ακόμα μία φορά χρησιμοποίησε ένα γνωμικό για να εκφράσει ό,τι είχε στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή.

«Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα, μάθε να επιβιώνεις μόνος» έγραψε χαρακτηριστικά ο 24χρονος Έλληνας τενίστας λίγες ώρες μάλιστα μετά με το ξέσπασμα που είχε κατά τη διάρκεια του νικηφόρου αγώνα με τον Αυστριακό Νόβακ στο Open της Βιέννης, κοιτάζοντας προς το μέρος που καθόταν ο πατέρας, η μητέρα και ο γυμναστής του.

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.