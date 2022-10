Στο WTA Finals η Σάκκαρη, με την πρόκρισή της στα ημιτελικά της Γουαδαλαχάρα

Μεγάλη νίκη τα ξημερώματα για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία κέρδισε στα προημιτελικά του Guadalajara Open με 2-1 σετ την Βερόνικα Κουντερμέτοβα και παράλληλα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο WTA Finals!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα δώσει το «παρών» για δεύτερη σερί φορά στους τελικούς των γυναικών που θα διεξαχθούν στο Τέξας, όπου πέρυσι είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση.

Παράλληλα, η Σάκκαρη εξασφάλισε και άνοδο δύο τουλάχιστον θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, ακόμα και αν ηττηθεί στον επικείμενο ημιτελικό, που μένει να επιβεβαιωθεί στη σχετική ενημέρωση τη Δευτέρα. Αν όμως κατακτήσει τον τίτλο στη Γουαδαλαχάρα, τότε μπορεί να ανέβει και στην 3η θέση στον κόσμο και θα ισοφαρίσει την καλύτερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ στην καριέρα της.

One way ticket to Fort Worth, Texas ✈️



No.4 seed @mariasakkari stays the course and punches her ticket to the @WTAFinals!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/JcAeMythhv