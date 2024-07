Το Sky Sports διέρρευσε το «σκονάκι» του Πίκφορντ για Ολλανδία και... τρώει κράξιμο!

Έναν μικρό χαμό προκάλεσε στα αγγλικά social media η επιλογή του Sky Sports να βγάλει στη δημοσιότητα το ενδεχόμενο «σκονάκι» του Τζόρνταν Πίκφορντ σε περίπτωση που το Ολλανδία - Αγγλία οδηγηθεί στα πέναλτι.

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ ήταν αυτός που με την επέμβασή του στο πέναλτι του Ακάντζι έστειλε την Αγγλία στα ημιτελικά του EURO 2024. Ο γκολκίπερ των Τριών Λιονταριών έχει αποδείξει πως το... έχει στη ρωσική ρουλέτα, ενώ το περιβόητο «σκονάκι» στο παγούρι του έγινε αναπόφευκτα viral!

Τόσο που το αγγλικό Sky Sports αποφάσισε να βγάλει στη δημοσιότητα το ενδεχόμενο «σκονάκι» του Άγγλου γκολκίπερ σε περίπτωση που ο ημιτελικός απέναντι στην Ολλανδία (10/07 - 22:00) οδηγηθεί στα πέναλτι. Ουσιαστικά, βασίστηκε στα αγαπημένα σημεία των πιο συχνών εκτελεστών των Οράνιε και αποκάλυψε πού θα πρέπει να πέσει ο Πίκφορντ αν θέλει να τους σταματήσει. Με αυτόν τον τρόπο πάντως, έβγαλε στη δημοσιότητα το... μυστικό όπλο του 30χρονου και ακύρωσε τρόπον τινά την προετοιμασία, δεχόμενο έντονη κριτική από τους Άγγλους οπαδούς!

«Το Sky Sports βρίσκεται σε αποστολή για να καταστρέψει τις πιθανότητες της Αγγλίας», «Γιατί να το δημοσιεύσετε αυτό;» «Μήπως υποστηρίζετε την Ολλανδία;» και «Αν χάσουμε στα πέναλτι απόψε, ξέρουμε ποιος θα φταίει», ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια των... εξοργισμένων φίλων των Τριών Λιονταριών κάτω από τη δημοσίευση του Sky Sports στο X.

What Jordan Pickford's water bottle might look like ahead of England's semi-final clash with the Netherlands tonight 👀 pic.twitter.com/GWneq6RRJg