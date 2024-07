ΒΙΝΤΕΟ: Ο Φονλάντεν βλέπει τον Γιαμάλ να του σπάει το ρεκόρ 20ετίας κι απελπίζεται!

Μπορεί ο Γιόχαν Φονλάντεν να μην έκανε την καριέρα που περιμέναμε όταν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις αρχές του 21ου αιώνα, ωστόσο ο παλαίμαχος πια εξτρέμ μπορούσε να υπερηφανεύεται για 20 χρόνια κατείχε το ρεκόρ του νεαρότερου σκόρερ σε τελική φάση Euro.

Ο 38χρονος σήμερα Ελβετός τα είχε καταφέρει το 2004, σκοράροντας ενάντια στη Γαλλία σε ηλικία 18 ετών και 141 ημερών, με το ρεκόρ του να γίνεται... σμπαράλια από τον Λαμίν Γιαμάλ, που βρήκε επίσης δίχτυα απέναντι στους «τρικολόρ» το βράδυ της Τρίτης (09/07), όντας 16 ετών και 362 ημερών!

Η Ζυρίχη λοιπόν, στην οποία δουλεύει πλέον ο Φονλάντεν, άδραξε την ευκαιρία για να δημιουργήσει ένα απίθανο βίντεο, όπου διακρίνεται ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής να παρακολουθεί το ιστορικό γκολ του νεαρού Ισπανού και να... απελπίζεται!

𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐢𝐬 𝐠𝐨𝐧𝐞 ⚽️👋🏼



Congratulations @LamineeYamal on this outstanding goal and the new record of being the youngest goalscorer in European Championship history. 👏🏼🤝🏼📖#NieUsenandGah pic.twitter.com/miFWVOQ6Jd