BINTEO: Κάνει... θραύση ο πρώην ΑΕΛίστας στο Εuro και οδηγεί τη Σλοβακία στους «16»

Μετά το Βέλγιο, ο Ιβάν Σρανζ τιμώρησε και την Ουκρανία και έβαλε σε θέση οδηγού την Σλοβακία στην αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου στο Εuro.

Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΛ, στην οποία αγωνίστηκε πριν από μία πενταετία (2019) κάνει... θραύση στα γήπεδα της Γερμανίας, όντας δεινός εκτελεστής καο η Σλάβια Πράγας στην οποία ανήκει, θα έχει πολλές... προτάσεις στα γραφεία της μετά το τέλος του τουρνουά.

Before #EURO2024, Ivan Schranz's last goal for Slovakia came against Croatia in November 2021.

He has two in as many games in Germany — his header from a clever throw-in and cross gives his country the lead over Ukraine.

