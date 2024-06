Iστορική επίδοση τα 17 σουτ στον στόχο στο Κροατία-Αλβανία

Κροατία και Αλβανία πρόσφεραν ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ίσως το καλύτερο στο Euro 2024, με σασπένς, τέσσερα γκολ αλλά χωρίς νικητή (2-2).

Η αναμέτρηση του Αμβούργου κατέγραψε μια ιστορική στατιστική επίδοση, καθώς οι δύο ομάδες μέτρησαν συνολικά 17 σουτ στον στόχο.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση σε παιχνίδι ομίλου στην ιστορία του Euro (από το 1980, όταν άρχισε η καταγραφή του συγκεκριμένου στατιστικού), πίσω μόνο από το Κροατία-Αγγλία του 2004, όπου οι δύο ομάδες είχαν μαζί 22 σουτ εντός εστίας.

Συνολικά η Κροατία είχε 22 σουτ έναντι 15 της Αλβανίας, με 10 στον στόχο για τους μεν και 7 για τους δε. Η «χρβάτσκα» είχε την υπεροχή στα xGoals με 2,68 έναντι 1,42, αλλά και την συντριπτική κατοχή της μπάλας με 67% έναντι 33%.

