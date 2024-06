Τουρκία - Γεωργία: Ξύλο στο «Signal Iduna Park»!

Πολύ άσχημες εικόνες από τις κερκίδες του «Signal Iduna Park» λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Τουρκία και Γεωργία για τον 6o όμιλο του Euro 2024.

Άσχημες εικόνες στις κερκίδες του «Signal Iduna Park», λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Τουρκία και Γεωργία (19:00), για τον 6ο όμιλο του Euro 2024!

Όπως φαίνεται από βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οπαδοί των δύο χωρών συναντήθηκαν σε μία γωνία του γηπέδου και ενεπλάκησαν σε άγρια επεισόδια με... μάχες σώμα με σώμα και μπόλικο ξύλο, ενώ υπήρξε και ρίψη αντικειμένων από τη μία πλευρά στην άλλη.

Τελικά, τα πράγματα ηρέμησαν μετά από λίγο και με την παρέμβαση της αστυνομίας, ενώ άπαντες έχουν να αντιμετωπίσουν και τη σφοδρή καταιγίδα που πλήττει την περιοχή.

Δείτε τα βίντεο:

It's all kicking off between the Turkey and Georgia fans... #EURO2024

Violence between the two sets of supporters and torrential rain has the match in doubt https://t.co/Qr6b9QCMc7 pic.twitter.com/neQr2nT57A

🚨 Turkey vs Georgia could be postponed

Turkish and Georgian fans have clashed in the stands, as the rain continues to pour.

Chaotic scenes in Dortmund with an hour to go until kick-off.

LIVE: https://t.co/VLBXOzZ54S #EURO2024 | #TURGEO pic.twitter.com/QSKFkBsgJb