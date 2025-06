Formula 1: Το καλεντάρι του 2026-Μέσα η Μαδρίτη, έξω η Ίμολα

Η Formula 1 ανακοίνωσε το καλεντάρι για το επόμενο πρωτάθλημα, αυτό του 2026.



Όπως και φέτος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 24 αγώνες, που αρχίζουν από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, το τριήμερο 6-8 Μαρτίου, και ολοκληρώνονται στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις 4-6 Δεκεμβρίου.

Η σημαντικότερη αλλαγή στο πρόγραμμα είναι η απουσία της Ίμολα, ώστε να ενταχθεί το νέο Grand Prix της Μαδρίτης, που θα είναι το δεύτερο επί ισπανικού εδάφους μετά από αυτό της Βαρκελώνης.



Μια ακόμη διαφοροποίηση αφορά το Grand Prix του Καναδά, το οποίο μεταφέρθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Πλέον, θα διεξάγεται τον Μάιο, αμέσως μετά το GP του Μαϊάμι.

Save the date 🔒



Presenting the 2026 Calendar 🗓️



24 races across the world to crown our champion 🏆#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4xe7e8MPM6