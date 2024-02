Κυρίαρχος ο Φερστάπεν στις δοκιμές 10 μέρες πριν αρχίσει η σεζόν στη Formula 1

Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull φαίνεται πως θα είναι σε μια κατηγορία από μόνοι τους και τη νέα σεζόν στη Formula 1. Στις ανεπίσημες δοκιμές που έγιναν σήμερα στο Ντουμπάι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής κατέγραψε με ευκολία τον καλύτερο χρόνο με 1:31,344.

Ο Λάντο Νόρις με McLaren ακολούθησε 1,140’’ πριν αργός, ενώ ο Κάρλος Σάινθ ήταν τρίτος με Ferrari στο -1,244’’. Ο Σαρλ Λεκλέρ με το δεύτερο μονοθέσιο της «σκουντερία» ήταν έβδομος στο -1,903’’. Ο Τζορτζ Ράσελ περιορίστηκε με Mercedes στην 12η θέση με +2,765’’.

Οι δοκιμές θα συνεχιστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ το επόμενο Σαββατοκύριακο αρχίζει το νέο πρωτάθλημα, στην ίδια πίστα, στο Ντουμπάι.

🏁 DAY ONE CLASSIFICATION 🏁



Verstappen leads the way, chased by Norris, Sainz and Ricciardo 👀#F1Testing #F1 pic.twitter.com/CIQYiaOULM