Η Ford επιστρέφει στη F1 σε συνεργασία με τη Red Bull!

Έπειτα από 19 χρόνια απουσίας, η Ford επιστρέφει στο πρωτάθλημα της F1!

Ο αμερικανικός κολοσσός ήρθε σε συμφωνία με την πρωταθλήτρια Red Bull, ώστε από το 2026 να προμηθεύει με υβριδικές μηχανές τα μονοθέσια των «ταύρων», αλλά και εκείνα της Scuderia Alpha Tauri!

Τελευταία φορά που η Ford έδωσε το «παρών» στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν το 2004...

BREAKING: Ford to partner with Red Bull for the 2026 season and beyond #F1 @FordPerformance pic.twitter.com/Fjsbpcm2RY